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Сотрудник вуза в Алтайском крае зачислил 97 фиктивных студентов на бюджет

Россия » Сибирь » Барнаул

Сотрудника вуза в Алтайском крае отправили под суд за фиктивное зачисление студентов на бюджетные места. Мужчина приписал учебному заведению лишних учащихся, чтобы вуз получил государственные субсидии, а он сам — денежные бонусы. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

Аудитория со студентами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Аудитория со студентами

В 2024 году университет получил госзадание на заполнение бюджетных мест по ряду специальностей на 2025-2026 учебный год. Ответственным за набор был сотрудник, который теперь стал фигурантом уголовного дела. Когда выяснилось, что реальных абитуриентов не хватает, он зачислил на бюджет 97 старшекурсников, которые фактически не было.

"Незаконные действия обвиняемого явились основанием для невозвращения государству части субсидии в размере более 12 млн рублей, которая на самом деле университету ни при каких обстоятельствах не причиталась, поскольку требования государственного задания в действительности не были выполнены", — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Схема привела к неоправданным тратам из бюджета: "студентам" выплатили около 3 млн рублей стипендий, а сам сотрудник получил премию в 195 тысяч рублей. Преступление выявило Управление ФСБ России по Алтайскому краю.

Статья расходов / ущерб Сумма
Невозвращенная государству субсидия более 12 млн руб.
Незаконно выплаченные стипендии около 3 млн руб.
Премия сотрудника вуза 195 тыс. руб.

Следователи наложили арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 18 млн рублей. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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