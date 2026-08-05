Надбавки до 22 тысяч: как получить поддержку в Приморье?

Молодые специалисты в Приморском крае могут получать надбавку к зарплате до 22 тысяч рублей ежемесячно в течение первого года работы. Чтобы претендовать на деньги, нужно принять участие в региональном конкурсе и подать заявку до 17 августа, сообщили в правительстве края.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Сумма выплаты составит от 10 до 22 тысяч рублей в месяц. Итоговая цифра зависит от квалификации специалиста и условий его трудоустройства. Деньги будут перечислять на протяжении всего первого года работы при условии, что сотрудник остается в регионе.

Условие Детали Срок подачи заявок До 17 августа Размер выплаты От 10 000 до 22 000 рублей в месяц Срок поддержки Первый год трудовой деятельности

Важное требование конкурса — трудоустройство по специальности. Заявитель должен быть готов выйти на работу после подачи документов. Программа призвана закрыть кадровые дыры в крае, где сейчас не хватает квалифицированных сотрудников.

"Конкурс направлен на привлечение молодых специалистов в регион и поддержку их карьерного роста", — пояснили в правительстве Приморского края.

Почему это важно для региона

Приморье сейчас остро нуждается в кадрах. Прямые выплаты в первый год работы — это попытка создать "подушку безопасности" для выпускников и удержать их в крае, чтобы молодежь не уезжала в соседние регионы или центр страны.

Для самого специалиста такая надбавка может стать решающим фактором при выборе места работы, особенно с учетом стоимости жизни в регионе и расходов на аренду жилья в первое время после переезда.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов