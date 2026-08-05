Надбавки до 22 тысяч: как получить поддержку в Приморье?

Молодые специалисты в Приморском крае могут получать надбавку к зарплате до 22 тысяч рублей ежемесячно в течение первого года работы. Чтобы претендовать на деньги, нужно принять участие в региональном конкурсе и подать заявку до 17 августа, сообщили в правительстве края.
Сумма выплаты составит от 10 до 22 тысяч рублей в месяц. Итоговая цифра зависит от квалификации специалиста и условий его трудоустройства. Деньги будут перечислять на протяжении всего первого года работы при условии, что сотрудник остается в регионе.
|Условие
|Детали
|Срок подачи заявок
|До 17 августа
|Размер выплаты
|От 10 000 до 22 000 рублей в месяц
|Срок поддержки
|Первый год трудовой деятельности
Важное требование конкурса — трудоустройство по специальности. Заявитель должен быть готов выйти на работу после подачи документов. Программа призвана закрыть кадровые дыры в крае, где сейчас не хватает квалифицированных сотрудников.
"Конкурс направлен на привлечение молодых специалистов в регион и поддержку их карьерного роста", — пояснили в правительстве Приморского края.
Приморье сейчас остро нуждается в кадрах. Прямые выплаты в первый год работы — это попытка создать "подушку безопасности" для выпускников и удержать их в крае, чтобы молодежь не уезжала в соседние регионы или центр страны.
Для самого специалиста такая надбавка может стать решающим фактором при выборе места работы, особенно с учетом стоимости жизни в регионе и расходов на аренду жилья в первое время после переезда.
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