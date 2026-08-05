Губернатор Кировской области передал новый дом семье учителей в селе Рождественском

В селе Рождественском Уржумского района построили новый дом для семьи сельских учителей. Ключи от жилья вручил губернатор Кировской области Александр Соколов во время визита в населенный пункт.
Такая мера поддержки стала возможной благодаря региональной программе поддержки педагогов. Проект решает проблему дефицита качественного жилья в сельской местности и создает условия для работы специалистов в удаленных районах.
"Такие инициативы помогают сохранить высокий уровень образования даже в удаленных районах", — отметил губернатор Кировской области Александр Соколов.
В ходе поездки глава региона также встретился с директором местной школы и вручил ей памятный подарок.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.