Губернатор Кировской области передал новый дом семье учителей в селе Рождественском

В селе Рождественском Уржумского района построили новый дом для семьи сельских учителей. Ключи от жилья вручил губернатор Кировской области Александр Соколов во время визита в населенный пункт.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Урок географии в классе

Такая мера поддержки стала возможной благодаря региональной программе поддержки педагогов. Проект решает проблему дефицита качественного жилья в сельской местности и создает условия для работы специалистов в удаленных районах.

"Такие инициативы помогают сохранить высокий уровень образования даже в удаленных районах", — отметил губернатор Кировской области Александр Соколов.

В ходе поездки глава региона также встретился с директором местной школы и вручил ей памятный подарок.