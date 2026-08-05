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Губернатор Кировской области передал новый дом семье учителей в селе Рождественском

Россия » Поволжье » Киров

В селе Рождественском Уржумского района построили новый дом для семьи сельских учителей. Ключи от жилья вручил губернатор Кировской области Александр Соколов во время визита в населенный пункт.

Урок географии в классе
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Урок географии в классе

Такая мера поддержки стала возможной благодаря региональной программе поддержки педагогов. Проект решает проблему дефицита качественного жилья в сельской местности и создает условия для работы специалистов в удаленных районах.

"Такие инициативы помогают сохранить высокий уровень образования даже в удаленных районах", — отметил губернатор Кировской области Александр Соколов.

В ходе поездки глава региона также встретился с директором местной школы и вручил ей памятный подарок.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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