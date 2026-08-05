В Пензе и области возможны сбои в электроснабжении из-за долгов СНТ

Садоводческие товарищества Пензенской области накопили долги за электроэнергию на сумму более 16,5 млн рублей. Об этом сообщило ООО "ТНС энерго Пенза".
Энергетики пытаются вернуть деньги через переговоры и суды. Поставщик поясняет: неплатежи отдельных СНТ ставят под удар работу всего сетевого комплекса. Компания закупает ресурс на оптовом рынке и оплачивает доставку через сетевые организации, поэтому задержки в расчетах создают разрыв в финансировании.
Если задолженность не погасят, надежность электроснабжения может снизиться не только в садовых массивах, но и в Пензе, а также в других районах области.
|Показатель
|Значение
|Общий долг СНТ региона
|Более 16,5 млн рублей
|Методы взыскания
|Переговоры, судебные иски
|Риск
|Сбои в электроснабжении области
Поставщик призвал председателей СНТ соблюдать платежную дисциплину и закрыть долги, чтобы избежать аварийных ситуаций в разгар сезона.
"Причины образования долгов индивидуальны для каждой ситуации, однако сама проблема затрагивает интересы всех потребителей", — представители "ТНС энерго Пенза".
Энергетическая безопасность региона зависит от своевременных расчетов всех участников цепочки: от конечного потребителя до оптового поставщика. Любое звено, которое перестает платить, создает финансовую дыру, которую невозможно закрыть за счет других клиентов без ущерба для качества сетей.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.