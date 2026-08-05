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В Пензе и области возможны сбои в электроснабжении из-за долгов СНТ

Россия » Поволжье » Пенза

Садоводческие товарищества Пензенской области накопили долги за электроэнергию на сумму более 16,5 млн рублей. Об этом сообщило ООО "ТНС энерго Пенза".

ЛЭП
Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ЛЭП

Энергетики пытаются вернуть деньги через переговоры и суды. Поставщик поясняет: неплатежи отдельных СНТ ставят под удар работу всего сетевого комплекса. Компания закупает ресурс на оптовом рынке и оплачивает доставку через сетевые организации, поэтому задержки в расчетах создают разрыв в финансировании.

Если задолженность не погасят, надежность электроснабжения может снизиться не только в садовых массивах, но и в Пензе, а также в других районах области.

Показатель Значение
Общий долг СНТ региона Более 16,5 млн рублей
Методы взыскания Переговоры, судебные иски
Риск Сбои в электроснабжении области

Поставщик призвал председателей СНТ соблюдать платежную дисциплину и закрыть долги, чтобы избежать аварийных ситуаций в разгар сезона.

"Причины образования долгов индивидуальны для каждой ситуации, однако сама проблема затрагивает интересы всех потребителей", — представители "ТНС энерго Пенза".

Энергетическая безопасность региона зависит от своевременных расчетов всех участников цепочки: от конечного потребителя до оптового поставщика. Любое звено, которое перестает платить, создает финансовую дыру, которую невозможно закрыть за счет других клиентов без ущерба для качества сетей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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