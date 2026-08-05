Контроль за такси в Башкортостане полностью переходит в цифровой формат

Правительство Башкортостана пересмотрело порядок контроля за перевозками пассажиров на легковом такси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Андрей Назаров.
Главный итог изменений — полный переход на цифровой формат. Решения о проверках, предписания и акты теперь фиксируют в едином реестре контрольных мероприятий. Бумажные документы больше не оформляют.
Инспекторы получили новые инструменты контроля. Теперь они используют мобильное приложение "Инспектор" и могут проводить дистанционные контрольные закупки. Для выездных проверок разрешили применять видео-конференц-связь.
Новые правила ограничивают произвол контролирующих органов. Если перевозчик не внесен в единый реестр контрольных мероприятий, любая проверка в его отношении будет считаться грубым нарушением.
Социально ориентированные некоммерческие организации получили льготы при проверках. Для них установили условия, которые действуют для малого бизнеса.
Переход в цифровое пространство упрощает взаимодействие таксистов и надзорных органов. Использование приложения "Инспектор" и дистанционных методов проверки сокращает время на бюрократические процедуры и делает процесс прозрачным.
Расширение мер поддержки затронуло социально ориентированные некоммерческие организации. Приравнивание их статуса к малому бизнесу в части проверок снижает административную нагрузку на сектор, который занимается общественно полезной деятельностью.
|Инструмент / Объект
|Что изменилось
|Документооборот
|Отказ от бумаги, переход в единый реестр
|Методы проверки
|Приложение "Инспектор", ВКС, дистанционные закупки
|Социальные НКО
|Льготные условия, как для малого бизнеса
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