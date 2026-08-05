Качество воды в Уфе контролируется после дождей

В Уфе из-за обильных дождей временно изменился цвет водопроводной воды. В "Уфаводоканале" объяснили, что осадки привели к росту цветности воды на водозаборах.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пробы воды

Чтобы исправить ситуацию, на станциях водоподготовки изменили технологию очистки. Специалисты перешли на более интенсивную обработку реагентами и начали применять новые коагулянты. Качество питьевой воды теперь контролируют в непрерывном режиме.

"Вода полностью соответствует нормативам и безопасна для потребления. Повышенная цветность — временное явление, которое устранят по мере стабилизации обстановки", — сообщили в "Уфаводоканале".

Ответы на популярные вопросы

Почему вода изменила цвет?

Сильные дожди смыли в водоемы частицы почвы и органики, что повысило общую цветность сырой воды на входе в систему очистки.

Можно ли использовать такую воду?

Да, специалисты подтверждают, что показатели безопасности соблюдены и вода пригодна для питья.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех