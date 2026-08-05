Тоннелепроходческий щит Евдокия прошел 200 метров пути к площади Свободы

Первый тоннелепроходческий щит "Евдокия" прошел 200 метров пути от улицы Горького в сторону площади Свободы. Об этом сообщили в канале "Метро НН — Наше. Новое".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Станция метро

На данном этапе строители смонтировали более 140 колец высокоточной железобетонной обделки. Почти треть дистанции пройдена, щит миновал зону расположения исторических зданий. В их числе — дом с воссозданной мемориальной обстановкой нижегородской интеллигенции конца XIX — начала XX веков (ул. Горького, 127).

Рабочие придерживаются производственного графика. Ранее в этом же направлении с улицы Горького в сторону площади Свободы отправился второй тоннелепроходческий щит.

Показатель Значение Пройденное расстояние щита "Евдокия" 200 метров Смонтировано колец обделки более 140 шт. Доля пройденного пути около 30%

"Почти треть всего пути позади, как и исторические здания", — сообщили в канале "Метро НН — Наше. Новое".