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Тоннелепроходческий щит Евдокия прошел 200 метров пути к площади Свободы

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Первый тоннелепроходческий щит "Евдокия" прошел 200 метров пути от улицы Горького в сторону площади Свободы. Об этом сообщили в канале "Метро НН — Наше. Новое".

Станция метро
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Станция метро

На данном этапе строители смонтировали более 140 колец высокоточной железобетонной обделки. Почти треть дистанции пройдена, щит миновал зону расположения исторических зданий. В их числе — дом с воссозданной мемориальной обстановкой нижегородской интеллигенции конца XIX — начала XX веков (ул. Горького, 127).

Рабочие придерживаются производственного графика. Ранее в этом же направлении с улицы Горького в сторону площади Свободы отправился второй тоннелепроходческий щит.

Показатель Значение
Пройденное расстояние щита "Евдокия" 200 метров
Смонтировано колец обделки более 140 шт.
Доля пройденного пути около 30%

"Почти треть всего пути позади, как и исторические здания", — сообщили в канале "Метро НН — Наше. Новое".

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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