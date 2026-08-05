Тоннелепроходческий щит Евдокия прошел 200 метров пути к площади Свободы

Первый тоннелепроходческий щит "Евдокия" прошел 200 метров пути от улицы Горького в сторону площади Свободы. Об этом сообщили в канале "Метро НН — Наше. Новое".
На данном этапе строители смонтировали более 140 колец высокоточной железобетонной обделки. Почти треть дистанции пройдена, щит миновал зону расположения исторических зданий. В их числе — дом с воссозданной мемориальной обстановкой нижегородской интеллигенции конца XIX — начала XX веков (ул. Горького, 127).
Рабочие придерживаются производственного графика. Ранее в этом же направлении с улицы Горького в сторону площади Свободы отправился второй тоннелепроходческий щит.
|Показатель
|Значение
|Пройденное расстояние щита "Евдокия"
|200 метров
|Смонтировано колец обделки
|более 140 шт.
|Доля пройденного пути
|около 30%
"Почти треть всего пути позади, как и исторические здания", — сообщили в канале "Метро НН — Наше. Новое".
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