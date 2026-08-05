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Высокоскоростная магистраль сократит путь между Москвой и Петербургом до двух часов

Россия » Центр » Москва

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом свяжет две крупнейшие агломерации страны. Ожидается, что инфраструктурой воспользуются около 40 миллионов пассажиров.

Высокоскоростной поезд на вокзале
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Высокоскоростной поезд на вокзале

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24". По его словам, расчет основан на численности населения двух регионов: в московской агломерации проживают около 30 млн человек, в петербургской — около 10 млн.

"То есть 40 млн человек будут пользоваться этой инфраструктурой. Это и уменьшение времени на поездку, и комфортность, и туристические культурные потоки, и мобильность трудовых ресурсов", — отметил Сергей Собянин.

Поезда по новой магистрали смогут развивать скорость до 400 км/ч, что сократит время в пути до 2 часов 15 минут. Запуск проекта намечен на 2028 год.

Развитие сети скоростных маршрутов не ограничится одним направлением. В планах — строительство линий в сторону Нижнего Новгорода и Казани. Также начаты переговоры о создании ВСМ до Минска и Воронежа.

Параметр Показатель ВСМ Москва — СПб
Срок запуска 2028 год
Время в пути 2 часа 15 минут
Максимальная скорость 400 км/ч
Потенциальный пассажиропоток 40 млн человек
Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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