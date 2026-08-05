Ремонт участка трассы М-5 "Урал" завершили на четыре месяца раньше срока

В Ашинском районе Челябинской области открыли отремонтированный участок федеральной трассы М-5 "Урал". Работы на 18-километровом отрезке в районе города Сим завершили на четыре месяца раньше графика.

Фото: commons.wikimedia.org by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ М-5 Урал

Дорожники привели в порядок дорогу с 1579-го по 1597-й километр. Здесь полностью заменили асфальтобетонное покрытие и устранили пучинообразование — деформации земляного полотна, которые часто возникают на сложных рельефах горнозаводской зоны.

Вид работ Результат Покрытие Верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона (5 см) Безопасность 12 км шумовых полос, 437 новых знаков, разметка из термопластика Ограждения Замена более 4 км краевого ограждения

Этот отрезок дороги связывает центральную Россию с Уралом и Сибирью. Для местных жителей он остается главной артерией, по которой люди добираются до работы, учебы и больниц, а предприятия района вывозят свою продукцию.

"Ремонт на участке трассы М-5 "Урал" у города Сим позволит с комфортом преодолевать сложный горнозаводской отрезок; после окончания строительства обхода Сима он также будет доступен для всех пользователей", — сообщил директор челябинского филиала управления Александр Гусев.

Специалисты отмечают высокую нагрузку на покрытие в этой зоне из-за особенностей рельефа и интенсивности транзитного потока. Сейчас движение по участку открыто без ограничений.