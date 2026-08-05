Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сотрудник вуза в Алтайском крае зачислил 97 фиктивных студентов на бюджет
Взгляд без усталости: как раз и навсегда сгладить границы между щекой и зоной вокруг глаз
Бали подождет: как поехать к тёплому морю в сентябре и не оставить в агентстве состояние
Губернатор Кировской области передал новый дом семье учителей в селе Рождественском
Надбавки до 22 тысяч: как получить поддержку в Приморье?
Ссора из-за украденного вокала: поступок Дмитриенко заставил коллегу удалить все обвинения
Ламинат требует нежности: всего одна ошибка в уборке навсегда оставит швы вздутыми
Контроль за такси в Башкортостане полностью переходит в цифровой формат
В Пензе и области возможны сбои в электроснабжении из-за долгов СНТ

Ремонт участка трассы М-5 "Урал" завершили на четыре месяца раньше срока

Россия » Урал » Челябинск

В Ашинском районе Челябинской области открыли отремонтированный участок федеральной трассы М-5 "Урал". Работы на 18-километровом отрезке в районе города Сим завершили на четыре месяца раньше графика.

М-5 Урал
Фото: commons.wikimedia.org by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
М-5 Урал

Дорожники привели в порядок дорогу с 1579-го по 1597-й километр. Здесь полностью заменили асфальтобетонное покрытие и устранили пучинообразование — деформации земляного полотна, которые часто возникают на сложных рельефах горнозаводской зоны.

Вид работ Результат
Покрытие Верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона (5 см)
Безопасность 12 км шумовых полос, 437 новых знаков, разметка из термопластика
Ограждения Замена более 4 км краевого ограждения

Этот отрезок дороги связывает центральную Россию с Уралом и Сибирью. Для местных жителей он остается главной артерией, по которой люди добираются до работы, учебы и больниц, а предприятия района вывозят свою продукцию.

"Ремонт на участке трассы М-5 "Урал" у города Сим позволит с комфортом преодолевать сложный горнозаводской отрезок; после окончания строительства обхода Сима он также будет доступен для всех пользователей", — сообщил директор челябинского филиала управления Александр Гусев.

Специалисты отмечают высокую нагрузку на покрытие в этой зоне из-за особенностей рельефа и интенсивности транзитного потока. Сейчас движение по участку открыто без ограничений.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Красота и стиль
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Молот вышел из глубины спустя два десятилетия: редкая акула появилась у Галапагосов
Домашние животные
Молот вышел из глубины спустя два десятилетия: редкая акула появилась у Галапагосов
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Бархатный варенец из XVI века: божественный десерт со сливочно-карамельным вкусом
Высокоскоростная магистраль сократит путь между Москвой и Петербургом до двух часов
Качество воды в Уфе контролируется после дождей
Тоннелепроходческий щит Евдокия прошел 200 метров пути к площади Свободы
Ремонт участка трассы М-5 "Урал" завершили на четыре месяца раньше срока
Правительство РФ вмешается в строительство дороги до Урумчи
В новгородском посёлке решили не менять расписание рейсов № 102д и № 120
Якутия заготовила почти 80 тысяч тонн сена для предстоящей зимы
Зелёный куст скрывает гигантский урожай: как заставить клубни картофеля набирать вес в августе
Химия позади, но легче не стало: новый этап лечения бьёт по самочувствию Лерчек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.