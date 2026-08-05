Правительство РФ вмешается в строительство дороги до Урумчи

Правительство РФ займется вопросом достройки автомобильной дороги от Кызыла до китайского Урумчи. Главным препятствием для запуска коридора стал пункт пропуска Хандагайты на границе с Монголией: реконструкция объекта затянулась на четыре года.
Проблема стала известна в ходе визита председателя правительства Михаила Мишустина в Республику Тыва. О том, что работы по модернизации погранперехода, которые должны были завершиться в 2023 году, перенесли на 2027-й, премьеру сообщил и. о. первого замглавы правительства региона Владимир Донских.
"Позанимаемся… Я просто не знал, что есть проблемы. Нужно на правительстве рассмотреть", — ответил Михаил Мишустин, пообещав вызвать подрядчиков объекта для разбора ситуации.
Реконструкция Хандагайты началась в 2022 году. На объекте уже создали два автоматизированных комплекса для грузовиков, но модернизация пассажирского сектора и подключение к электросетям затягиваются. Сейчас пункт пропуска сдерживает весь транспортный поток из Центральной и Южной Сибири, включая Красноярский край.
|Показатель
|После модернизации
|Пропускная способность (автомобили в сутки)
|до 200 единиц (рост в 2 раза)
|Пропускная способность (пассажиры в сутки)
|до 560 человек (рост в 1,5 раза)
|Режим работы
|Круглосуточный, многосторонний
При этом соседняя Монголия свою часть обязательств выполнила в 2024 году: обновила таможню и построила магистраль от границы с Россией до Урумчи.
Для Енисейской Сибири путь через Тыву — самый короткий маршрут в Центральную Азию. Запуск полноценного коридора длиной 1500 км позволит республике стать логистическим хабом. Глава региона Владислав Ховалыг уже ведет переговоры с крупными маркетплейсами, такими как Ozon и Wildberries, о развитии доставки.
Перспективы развития региона также связаны с созданием особой экономической зоны. Однако полноценный транспортный каркас пока опирается только на автомобильные дороги. Строительство железной дороги Кызыл — Курагино фактически заморожено из-за высокой стоимости работ в сложных условиях рельефа и отсутствия инвестора.
В минтрансе Тывы поясняют, что железнодорожная ветка остается в проекте Центрально-Евразийского транспортного коридора, но сейчас специалисты заново изучают ее экономическую целесообразность.
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