Правительство РФ вмешается в строительство дороги до Урумчи

Правительство РФ займется вопросом достройки автомобильной дороги от Кызыла до китайского Урумчи. Главным препятствием для запуска коридора стал пункт пропуска Хандагайты на границе с Монголией: реконструкция объекта затянулась на четыре года.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Дорожные работы"

Проблема стала известна в ходе визита председателя правительства Михаила Мишустина в Республику Тыва. О том, что работы по модернизации погранперехода, которые должны были завершиться в 2023 году, перенесли на 2027-й, премьеру сообщил и. о. первого замглавы правительства региона Владимир Донских.

"Позанимаемся… Я просто не знал, что есть проблемы. Нужно на правительстве рассмотреть", — ответил Михаил Мишустин, пообещав вызвать подрядчиков объекта для разбора ситуации.

Узкое место на границе

Реконструкция Хандагайты началась в 2022 году. На объекте уже создали два автоматизированных комплекса для грузовиков, но модернизация пассажирского сектора и подключение к электросетям затягиваются. Сейчас пункт пропуска сдерживает весь транспортный поток из Центральной и Южной Сибири, включая Красноярский край.

Показатель После модернизации Пропускная способность (автомобили в сутки) до 200 единиц (рост в 2 раза) Пропускная способность (пассажиры в сутки) до 560 человек (рост в 1,5 раза) Режим работы Круглосуточный, многосторонний

При этом соседняя Монголия свою часть обязательств выполнила в 2024 году: обновила таможню и построила магистраль от границы с Россией до Урумчи.

Логистика и экономика

Для Енисейской Сибири путь через Тыву — самый короткий маршрут в Центральную Азию. Запуск полноценного коридора длиной 1500 км позволит республике стать логистическим хабом. Глава региона Владислав Ховалыг уже ведет переговоры с крупными маркетплейсами, такими как Ozon и Wildberries, о развитии доставки.

Перспективы развития региона также связаны с созданием особой экономической зоны. Однако полноценный транспортный каркас пока опирается только на автомобильные дороги. Строительство железной дороги Кызыл — Курагино фактически заморожено из-за высокой стоимости работ в сложных условиях рельефа и отсутствия инвестора.

В минтрансе Тывы поясняют, что железнодорожная ветка остается в проекте Центрально-Евразийского транспортного коридора, но сейчас специалисты заново изучают ее экономическую целесообразность.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов