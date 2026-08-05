Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Губернатор Кировской области передал новый дом семье учителей в селе Рождественском
Надбавки до 22 тысяч: как получить поддержку в Приморье?
Ссора из-за украденного вокала: поступок Дмитриенко заставил коллегу удалить все обвинения
Ламинат требует нежности: всего одна ошибка в уборке навсегда оставит швы вздутыми
Контроль за такси в Башкортостане полностью переходит в цифровой формат
В Пензе и области возможны сбои в электроснабжении из-за долгов СНТ
Вместо подтянутого живота боль в спине: три фатальные ошибки при прокачке пресса
Завтрак вместо бессонницы: как еда и напитки способны обмануть биологические часы в перелёте
Бархатный варенец из XVI века: божественный десерт со сливочно-карамельным вкусом

Правительство РФ вмешается в строительство дороги до Урумчи

Россия » Сибирь » Красноярск

Правительство РФ займется вопросом достройки автомобильной дороги от Кызыла до китайского Урумчи. Главным препятствием для запуска коридора стал пункт пропуска Хандагайты на границе с Монголией: реконструкция объекта затянулась на четыре года.

Дорожный знак "Дорожные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Дорожные работы"

Проблема стала известна в ходе визита председателя правительства Михаила Мишустина в Республику Тыва. О том, что работы по модернизации погранперехода, которые должны были завершиться в 2023 году, перенесли на 2027-й, премьеру сообщил и. о. первого замглавы правительства региона Владимир Донских.

"Позанимаемся… Я просто не знал, что есть проблемы. Нужно на правительстве рассмотреть", — ответил Михаил Мишустин, пообещав вызвать подрядчиков объекта для разбора ситуации.

Узкое место на границе

Реконструкция Хандагайты началась в 2022 году. На объекте уже создали два автоматизированных комплекса для грузовиков, но модернизация пассажирского сектора и подключение к электросетям затягиваются. Сейчас пункт пропуска сдерживает весь транспортный поток из Центральной и Южной Сибири, включая Красноярский край.

Показатель После модернизации
Пропускная способность (автомобили в сутки) до 200 единиц (рост в 2 раза)
Пропускная способность (пассажиры в сутки) до 560 человек (рост в 1,5 раза)
Режим работы Круглосуточный, многосторонний

При этом соседняя Монголия свою часть обязательств выполнила в 2024 году: обновила таможню и построила магистраль от границы с Россией до Урумчи.

Логистика и экономика

Для Енисейской Сибири путь через Тыву — самый короткий маршрут в Центральную Азию. Запуск полноценного коридора длиной 1500 км позволит республике стать логистическим хабом. Глава региона Владислав Ховалыг уже ведет переговоры с крупными маркетплейсами, такими как Ozon и Wildberries, о развитии доставки.

Перспективы развития региона также связаны с созданием особой экономической зоны. Однако полноценный транспортный каркас пока опирается только на автомобильные дороги. Строительство железной дороги Кызыл — Курагино фактически заморожено из-за высокой стоимости работ в сложных условиях рельефа и отсутствия инвестора.

В минтрансе Тывы поясняют, что железнодорожная ветка остается в проекте Центрально-Евразийского транспортного коридора, но сейчас специалисты заново изучают ее экономическую целесообразность.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Комнатные цветы
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Садоводство, цветоводство
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Бархатный варенец из XVI века: божественный десерт со сливочно-карамельным вкусом
Высокоскоростная магистраль сократит путь между Москвой и Петербургом до двух часов
Качество воды в Уфе контролируется после дождей
Тоннелепроходческий щит Евдокия прошел 200 метров пути к площади Свободы
Ремонт участка трассы М-5 "Урал" завершили на четыре месяца раньше срока
Правительство РФ вмешается в строительство дороги до Урумчи
В новгородском посёлке решили не менять расписание рейсов № 102д и № 120
Якутия заготовила почти 80 тысяч тонн сена для предстоящей зимы
Зелёный куст скрывает гигантский урожай: как заставить клубни картофеля набирать вес в августе
Химия позади, но легче не стало: новый этап лечения бьёт по самочувствию Лерчек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.