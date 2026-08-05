Якутия заготовила почти 80 тысяч тонн сена для предстоящей зимы

Аграрии Якутии обеспечили заготовку почти 80 тысяч тонн сена. По данным министерства сельского хозяйства и продовольственной политики республики, на 5 августа сельхозпроизводители получили 631,8 тонны дизельного топлива, что составляет 75% от плана.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Поле с рулонами сена на закате

Топливо необходимо для обработки чистого пара, посева кормовых культур и заготовки кормов. Чтобы ускорить процесс, Минсельхоз совместно с министерством по делам гражданской обороны и ЧС утвердил порядок отпуска горючего в специальную тару.

Ход работ контролирует оперативный штаб Минсельхоза. Руководство ведомства еженедельно проводит совещания с главами районов и сельхозуправлениями, чтобы оперативно решать вопросы снабжения.

Показатель Значение Скошено угодий (га) 95 218 Заготовлено сена (тонн) 79 030 Задействовано тракторов (ед.) 9 030

В заготовке кормов участвуют 6 992 звена, объединяющие более 20 тысяч человек. Большинство из них работают на механизированных (2 424) и полумеханизированных (2 802) участках. Также задействованы ручные звенья (1 736) и 18 конно-ручных групп.

Цель текущего сезона — заготовить 423,7 тыс. тонн сена, 29,9 тыс. тонн силоса и 14,75 тыс. тонн сенажа.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов