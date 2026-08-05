Якутия заготовила почти 80 тысяч тонн сена для предстоящей зимы

Аграрии Якутии обеспечили заготовку почти 80 тысяч тонн сена. По данным министерства сельского хозяйства и продовольственной политики республики, на 5 августа сельхозпроизводители получили 631,8 тонны дизельного топлива, что составляет 75% от плана.
Топливо необходимо для обработки чистого пара, посева кормовых культур и заготовки кормов. Чтобы ускорить процесс, Минсельхоз совместно с министерством по делам гражданской обороны и ЧС утвердил порядок отпуска горючего в специальную тару.
Ход работ контролирует оперативный штаб Минсельхоза. Руководство ведомства еженедельно проводит совещания с главами районов и сельхозуправлениями, чтобы оперативно решать вопросы снабжения.
|Показатель
|Значение
|Скошено угодий (га)
|95 218
|Заготовлено сена (тонн)
|79 030
|Задействовано тракторов (ед.)
|9 030
В заготовке кормов участвуют 6 992 звена, объединяющие более 20 тысяч человек. Большинство из них работают на механизированных (2 424) и полумеханизированных (2 802) участках. Также задействованы ручные звенья (1 736) и 18 конно-ручных групп.
Цель текущего сезона — заготовить 423,7 тыс. тонн сена, 29,9 тыс. тонн силоса и 14,75 тыс. тонн сенажа.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.