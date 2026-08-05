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В новгородском посёлке решили не менять расписание рейсов № 102д и № 120

Россия » Северо-Запад » Новгород

В поселке Пролетарий Новгородской области обсудили график движения пригородных автобусов № 102д и № 120. Встреча прошла с участием представителей министерства транспорта Новгородской области и транспортной компании.

Автобус в поле
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Автобус в поле

В итоге принято решение оставить действующее расписание рейсов без изменений. В министерстве транспорта региона также пообещали рассмотреть дополнительные предложения жителей по работе маршрутов.

Ранее перевозчик проводил опрос пассажиров, чтобы определить целесообразность корректировки графика. Однако губернатор Новгородской области Александр Дронов поручил сохранить текущее количество рейсов.

Эту просьбу озвучила староста Красных Станков Ольга Майкова во время встречи главы региона с жителями Новгородского округа.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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