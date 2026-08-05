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В Судогде День города пройдет без концертов и ярмарок

Россия » Центр » Владимир

Власти Судогодского муниципального округа Владимирской области урезали программу Дня города, который должны отпраздновать 8 августа. Из графика праздника убрали все массовые мероприятия, где люди могли бы находиться долгое время. Решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Фейерверк на площади
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Фейерверк на площади

События под открытым небом теперь ограничены спортивными соревнованиями по футболу, волейболу и сдачей норм ГТО. В культурной части программы остались только выставка "Судогодский вернисаж" в местном кинотеатре и встреча "Туризм — территория возможностей".

"Принято решение провести День города Судогда 8 августа в сокращённом формате, исключив мероприятия, предполагающие длительное массовое пребывание людей", — сообщили в администрации Судогодского района.

Власти также приостановили работу проекта "Судогодское лето на набережной". Из изначальной афиши исчезли концерты, театральные постановки, аттракционы и гастрономические ярмарки. Музыкальную часть полностью отменили: в городе не выступят кавер-группа "Лапти-Бенд" и певец Алексей Молдалиев.

Что отменили Что осталось в программе
Концерты, аттракционы, театральные шоу, ярмарки, проект "Судогодское лето на набережной" Футбол, волейбол, ГТО, выставка в кинотеатре, мероприятие по туризму

Жители города в социальных сетях отреагировали на решение неоднозначно. Часть горожан согласилась с отменой праздника, сославшись на общую ситуацию в стране. Другие же заметили, что в соседних городах ограничения не ввели. Так, в Муроме День города также отмечают 8 августа. В местной администрации подтвердили, что праздник состоится. В Муроме программу провели скромно: без салютов и приглашенных звезд, сделав акцент на местных традициях — ухе и калачах.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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