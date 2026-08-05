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Нижегородская область снизила госдолг до 204,45 млрд рублей

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Государственный долг Нижегородской области к 1 августа снизился до 204,45 млрд рублей. За семь месяцев 2026 года регион сократил долговую нагрузку на 12,02 млрд рублей — для сравнения, в начале года сумма обязательств достигала 216,47 млрд рублей.

Нижний Новгород, главный ярмарочный дом, Нижегородская ярмарка
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Нижний Новгород, главный ярмарочный дом, Нижегородская ярмарка

Основной объем заимствований по-прежнему приходится на федеральные бюджетные кредиты. Их размер уменьшился с начала года на 17,83 млрд рублей и составил 112,12 млрд рублей, что составляет почти 55% от общего долга.

При этом власти области увеличили заимствования в коммерческих банках. Сумма таких кредитов выросла с 55,6 млрд до 65,5 млрд рублей. Сейчас банковские займы формируют 32% структуры госдолга.

Снижение зафиксировано и по другим статьям: объем государственных ценных бумаг сократился на 4 млрд рублей (до 25,5 млрд), а сумма госгарантий уменьшилась на 92,9 млн рублей и составила 1,33 млрд рублей.

Инструмент заимствования Сумма на 1 августа (млрд руб.) Доля в общем долге
Федеральные кредиты 112,12 54,8%
Коммерческие кредиты 65,5 32%
Ценные бумаги (ГЦБ) 25,5 12,5%
Государственные гарантии 1,33 0,7%

Несмотря на текущее снижение, по прогнозам регионального министерства финансов, к 1 января 2027 года госдолг может вырасти до 230,55 млрд рублей. В структуре будущего долга ожидается рост доли коммерческих кредитов (до 80,15 млрд руб.) и ценных бумаг (до 42,5 млрд руб.), при этом объем федеральных займов планируется снизить до 106,13 млрд рублей.

"Перераспределение структуры долга в пользу коммерческих займов и ценных бумаг обычно связано с необходимостью быстрого финансирования текущих проектов или рефинансированием старых обязательств", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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