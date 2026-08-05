Нарушитель выплатит 36,6 миллиона рублей за загрязнение почвы в станице Раевской

Приморский районный суд Новороссийска обязал нарушителя выплатить более 36,6 миллиона рублей за загрязнение почвы в районе станицы Раевской. Иск подало Южное межрегиональное управление Росприроднадзора.
Экологи обнаружили свалку отходов птицеводства на открытом участке площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений взяли пробы грунта, которые подтвердили высокую концентрацию опасных веществ в земле.
На основе этих анализов ведомство рассчитало сумму ущерба, нанесенного экосистеме. В Росприроднадзоре предложили виновнику возместить вред добровольно, но ответчик проигнорировал требование, что привело к судебному разбирательству.
Суд полностью поддержал позицию надзорного органа и обязал выплатить всю сумму компенсации.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.