Нарушитель выплатит 36,6 миллиона рублей за загрязнение почвы в станице Раевской

Приморский районный суд Новороссийска обязал нарушителя выплатить более 36,6 миллиона рублей за загрязнение почвы в районе станицы Раевской. Иск подало Южное межрегиональное управление Росприроднадзора.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Работник птицефабрики с лотком яиц перед инкубатором

Экологи обнаружили свалку отходов птицеводства на открытом участке площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений взяли пробы грунта, которые подтвердили высокую концентрацию опасных веществ в земле.

На основе этих анализов ведомство рассчитало сумму ущерба, нанесенного экосистеме. В Росприроднадзоре предложили виновнику возместить вред добровольно, но ответчик проигнорировал требование, что привело к судебному разбирательству.

Суд полностью поддержал позицию надзорного органа и обязал выплатить всю сумму компенсации.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов