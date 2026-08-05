Кинозалы в Ивановской области обновят цифровые проекторы за счет грантов

Четыре кинозала в Ивановской области получили государственные гранты от Фонда кино. Деньги направят на закупку запчастей и расходных материалов для цифровых проекторов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Кинозал и боевик на экране

Поддержку получат муниципальный кинотеатр "Лидер" в Родниках, зал Центрального дворца культуры в Фурманове и два зала частного кинотеатра "Май" в Шуе. Эти средства помогут техникам поддерживать оборудование в рабочем состоянии, чтобы жители малых городов могли смотреть новые фильмы без технических сбоев.

Город Кинотеатр / Площадка Родники "Лидер" (муниципальный) Фурманов Центральный дворец культуры Шуя "Май" (частный, 2 зала)

Программа рассчитана на кинотеатры в городах с населением до 500 тысяч человек. Гранты помогут сохранить технику, которую ранее закупили по программам модернизации региональной сети. Для обычного зрителя это означает, что в районных центрах сохранятся полноценные залы с современным качеством изображения и звука.

"Поддержка позволит кинотеатрам продолжить текущую деятельность и показ отечественных и зарубежных фильмов, обеспечивая жителям малых городов и сельских территорий доступ к лучшим произведениям современного кинематографа", — сообщили в Фонде кино.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова