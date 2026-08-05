Тульская область планирует увеличить поток туристов из Китая в десять раз к 2030 году

Тульская область планирует в десять раз увеличить поток туристов из Китая к 2030 году. Для этого Агентство развития туризма региона подписало соглашение о сотрудничестве с представителями туристической отрасли и медиасферы КНР.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Sebelev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тула. Башни и стены Кремля

Договор подписали 5 августа после ознакомительного тура делегации из Китая. Гости программы Россотрудничества "Новое поколение" протестировали маршрут "Три легенды горячего сердца". Эксперты посетили Тульский кремль, Музей оружия, Ясную Поляну и Куликово Поле, а также проверили качество сервиса в регионе.

Чтобы сделать пребывание иностранных гостей комфортнее, в области внедряют стандарт China Friendly. Сертификат соответствия уже получили два отеля — SK Royal Тула и AZIMUT Сити Отель Тула. Оценка проводилась через систему "Роскачество-Туризм".

Требования стандарта China Friendly Что это значит для гостя Техническое оснащение Доступ к национальному телевидению КНР и работа привычных платежных систем Гастрономия Адаптация меню в ресторанах под вкусы и привычки китайских туристов Сервис Учет культурных традиций и особенностей общения

Развитие направления стало частью стратегии, которую обновили по поручению губернатора Дмитрия Миляева. Также для привлечения гостей работает совместный проект "Москва + Тульская область: Путешествие сквозь традиции".

"Главная цель подписанного соглашения — увеличить к 2030 году количество туристов из Поднебесной в 10 раз", — сообщили в Агентстве развития туризма Тульской области.

Для местного бизнеса — от владельцев гостиниц до гидов и ремесленников — рост турпотока означает расширение рынка сбыта и необходимость адаптации услуг под запросы восточных гостей. Это требует не только знания языка, но и перестройки внутренней логистики обслуживания.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева