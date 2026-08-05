Продажа просроченного молока и творога в Железногорске привела к проверке

В Курской области выявили нарушения при продаже молочной продукции. Проверку в городе Железногорске провело территориальное Управление Россельхознадзора по сигналу от комитета ветеринарии области. Ревизоры работают на территории ЗАО "МТЦ".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Продавец взвешивает сыр в колбасной лавке рядом с продуктовой корзиной

Установлено, что индивидуальный предприниматель реализовывала домашние молочные продукты — сырое коровье молоко, топлёное молоко, творог и сметану — с нарушением требований закона. Часть продукции продавалась без ветеринарно-сопроводительных документов в системе "Меркурий", другая часть была просроченной. Законодательство (ТР ТС 033/2013) допускает продажу сырого молока, но только при строгом соблюдении санитарных норм и наличии всех подтверждающих документов.

В данном случае этих условий не выполнено. По итогам проверки Россельхознадзор вынес официальные предупреждения и индивидуальному предпринимателю, и ЗАО "МТЦ", предоставившему торговую площадку. Информация о продаже просроченной продукции передана в Управление Роспотребнадзора по Курской области для принятия мер по защите прав потребителей.