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Продажа просроченного молока и творога в Железногорске привела к проверке

Россия » Центр » Курск

В Курской области выявили нарушения при продаже молочной продукции. Проверку в городе Железногорске провело территориальное Управление Россельхознадзора по сигналу от комитета ветеринарии области. Ревизоры работают на территории ЗАО "МТЦ".

Продавец взвешивает сыр в колбасной лавке рядом с продуктовой корзиной
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Продавец взвешивает сыр в колбасной лавке рядом с продуктовой корзиной

Установлено, что индивидуальный предприниматель реализовывала домашние молочные продукты — сырое коровье молоко, топлёное молоко, творог и сметану — с нарушением требований закона. Часть продукции продавалась без ветеринарно-сопроводительных документов в системе "Меркурий", другая часть была просроченной. Законодательство (ТР ТС 033/2013) допускает продажу сырого молока, но только при строгом соблюдении санитарных норм и наличии всех подтверждающих документов.

В данном случае этих условий не выполнено. По итогам проверки Россельхознадзор вынес официальные предупреждения и индивидуальному предпринимателю, и ЗАО "МТЦ", предоставившему торговую площадку. Информация о продаже просроченной продукции передана в Управление Роспотребнадзора по Курской области для принятия мер по защите прав потребителей.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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