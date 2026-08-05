Бывшую инфекционную больницу в Курске превратят в отель четыре звезды

В Курске ищут инвестора для восстановления исторического комплекса зданий на улице Перекальского, где раньше работала областная инфекционная больница имени Семашко. Бывшую "Городскую больницу Гладковой" планируют превратить в гостиничный комплекс четырех звезд.
Региональные власти передали объекты в федеральную собственность. Теперь торги пройдут через институт развития "ДОМ.РФ". Чтобы привлечь бизнес, предложили льготный кредит под 4% годовых. В обмен на дешевые деньги инвестор обязуется полностью отреставрировать памятники архитектуры за свой счет.
|Параметр
|Детали проекта
|Объем частных вложений
|около 1,7 млрд рублей
|Срок завершения работ
|до 2030 года
|Количество зданий в комплексе
|6 (из них 5 — памятники архитектуры)
Пять объектов комплекса имеют статус культурной ценности: основное здание больницы, приют Новосельцева, аптека, хозяйственный дом и историческая ограда. Их внешний облик менять запрещено.
Согласно концепции "ВЭБ.РФ", на территории заброшенных строений возведут современный отель с инфраструктурой. Это создаст новые рабочие места для горожан в сфере сервиса и гостиничного бизнеса, а также вернет облик историческому центру города.
Курская область присоединилась к президентской программе по восстановлению аварийных объектов архитектуры в 2025 году. Помимо больницы Гладковой, через механизмы "ДОМ.РФ" приведут в порядок еще два здания: "Дом мещан Беньковских" и "Дом П. Ф. Пушечникова".
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.