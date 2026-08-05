Бывшую инфекционную больницу в Курске превратят в отель четыре звезды

В Курске ищут инвестора для восстановления исторического комплекса зданий на улице Перекальского, где раньше работала областная инфекционная больница имени Семашко. Бывшую "Городскую больницу Гладковой" планируют превратить в гостиничный комплекс четырех звезд.

Фото: commons.wikimedia.org by Vzorets, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курск. Городская инфекционная больница (Больница Гладковой)

Региональные власти передали объекты в федеральную собственность. Теперь торги пройдут через институт развития "ДОМ.РФ". Чтобы привлечь бизнес, предложили льготный кредит под 4% годовых. В обмен на дешевые деньги инвестор обязуется полностью отреставрировать памятники архитектуры за свой счет.

Параметр Детали проекта Объем частных вложений около 1,7 млрд рублей Срок завершения работ до 2030 года Количество зданий в комплексе 6 (из них 5 — памятники архитектуры)

Что сохранят и что построят

Пять объектов комплекса имеют статус культурной ценности: основное здание больницы, приют Новосельцева, аптека, хозяйственный дом и историческая ограда. Их внешний облик менять запрещено.

Согласно концепции "ВЭБ.РФ", на территории заброшенных строений возведут современный отель с инфраструктурой. Это создаст новые рабочие места для горожан в сфере сервиса и гостиничного бизнеса, а также вернет облик историческому центру города.

Программа спасения памятников

Курская область присоединилась к президентской программе по восстановлению аварийных объектов архитектуры в 2025 году. Помимо больницы Гладковой, через механизмы "ДОМ.РФ" приведут в порядок еще два здания: "Дом мещан Беньковских" и "Дом П. Ф. Пушечникова".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова