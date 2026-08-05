Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нарушитель выплатит 36,6 миллиона рублей за загрязнение почвы в станице Раевской
Кинозалы в Ивановской области обновят цифровые проекторы за счет грантов
Тульская область планирует увеличить поток туристов из Китая в десять раз к 2030 году
Законопроект КПРФ по фиксации стоимости топлива вызвал протест компаний
Продажа просроченного молока и творога в Железногорске привела к проверке
В Красноярске заменят систему теплоснабжения для 97 объектов
Жители центра Смоленска остались без горячей воды из-за аварии на сетях
В Петербурге проверяют готовность домов к зиме
Жестокие слова вместо оваций: разгромный отзыв зрителей стал для Янковского тяжёлым ударом

Бывшую инфекционную больницу в Курске превратят в отель четыре звезды

Россия » Центр » Курск

В Курске ищут инвестора для восстановления исторического комплекса зданий на улице Перекальского, где раньше работала областная инфекционная больница имени Семашко. Бывшую "Городскую больницу Гладковой" планируют превратить в гостиничный комплекс четырех звезд.

Курск. Городская инфекционная больница (Больница Гладковой)
Фото: commons.wikimedia.org by Vzorets, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курск. Городская инфекционная больница (Больница Гладковой)

Региональные власти передали объекты в федеральную собственность. Теперь торги пройдут через институт развития "ДОМ.РФ". Чтобы привлечь бизнес, предложили льготный кредит под 4% годовых. В обмен на дешевые деньги инвестор обязуется полностью отреставрировать памятники архитектуры за свой счет.

Параметр Детали проекта
Объем частных вложений около 1,7 млрд рублей
Срок завершения работ до 2030 года
Количество зданий в комплексе 6 (из них 5 — памятники архитектуры)

Что сохранят и что построят

Пять объектов комплекса имеют статус культурной ценности: основное здание больницы, приют Новосельцева, аптека, хозяйственный дом и историческая ограда. Их внешний облик менять запрещено.

Согласно концепции "ВЭБ.РФ", на территории заброшенных строений возведут современный отель с инфраструктурой. Это создаст новые рабочие места для горожан в сфере сервиса и гостиничного бизнеса, а также вернет облик историческому центру города.

Программа спасения памятников

Курская область присоединилась к президентской программе по восстановлению аварийных объектов архитектуры в 2025 году. Помимо больницы Гладковой, через механизмы "ДОМ.РФ" приведут в порядок еще два здания: "Дом мещан Беньковских" и "Дом П. Ф. Пушечникова".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Авиация
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Собака для спокойной старости: три породы, сохранившие баланс между бдительностью и мягкостью
Собаки
Собака для спокойной старости: три породы, сохранившие баланс между бдительностью и мягкостью
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Утро снова станет добрым: соблюдение простых правил сократит бытовой шум до минимума
Толпы друзей выбирают один курорт: Сочи возглавил новый рейтинг летних поездок по России
Российские семьи могут оформить возврат части налогов через портал Госуслуг до 30 сентября
В Белгородской области введут ежегодное подтверждение факта ухода за пожилыми людьми
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Тайный жилец или поддельный продавец: что должно насторожить при покупке вторичного жилья
Никаких оправданий за катастрофу: Юра Борисов определил судьбу своего скандального "Гамлета"
Подъем воды в Юшкозерском водохранилище создал риск затопления поселка Калевала
Один рецепт вместо десятка средств: создайте мощную пасту для уборки своими руками
Стоимость новых легковых авто в России выросла до 3,51 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.