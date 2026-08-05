Жители центра Смоленска остались без горячей воды из-за аварии на сетях

В Смоленске продлено отключение горячего водоснабжения: в центре города и в районе трамвайного парка обнаружены повреждения на тепловых сетях. Ремонтные бригады "Смоленской генерации" уже приступили к замене аварийных участков — предстоит смонтировать около 30 метров труб большого диаметра. Работы продлятся несколько дней, без горячей воды остались жители центральных микрорайонов и прилегающих кварталов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вода из крана

Аварийные участки выявили в ходе осмотра сетей после ранних отключений. По словам представителей теплоснабжающей организации, повреждения затратили магистрали большого диаметра, что усложняет и замедляет ремонт. Бригады работают в усиленном режиме, однако точные сроки восстановления полного режима подачи горячей воды пока не называются — ориентировочно на устранение уйдут несколько дней.

Отключение затратило жилую застройку в историческом центре Смоленска и прилегающие районы. Для жителей это означает необходимость адаптироваться к бытовым неудобствам в рабочую неделю. В управлении городом рекомендуют следить за оперативной информацией на официальных ресурсах администрации и в соцсетях "Смоленской генерации" — там публикуются адреса временных пунктов водораспределения и график подъезда автоцистерн.

Подобные аварии на изношенных сетях происходят в смоленских городах регулярно, особенно в пересеченные периоды нагрузок. Замена 30 метров труб — локальный ремонт, который не решает системную проблему старения инфраструктуры, но позволяет вернуть тепло в дома максимально быстро.