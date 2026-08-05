В Петербурге проверяют готовность домов к зиме

В Петербурге начали проверять техническую готовность домов к зиме. По данным Смольного на 5 августа, паспорта готовности получили 72% жилого фонда — это 14 365 зданий. Городские власти планируют завершить все работы в срок.
До 1 сентября подготовить должны 24 403 объекта. Подавляющее большинство из них (24 153) — многоквартирные дома, остальные 250 относятся к специализированному жилищному фонду. Крайний срок выдачи всех паспортов готовности для потребителей тепла — 15 сентября.
Жилищный комитет оценивает работу районов через систему "Светофор". Чтобы попасть в "зеленую зону", нужно выполнить нормативы по пяти пунктам: отремонтировать инженерные сети и кровли, установить системы антиобледенения на крышах, провести противоаварийные тренировки и оформить паспорта готовности.
Лучшие результаты показывают Курортный, Василеостровский и Пушкинский районы. В Курортном план по ремонту крыш уже перевыполнили — показатель достиг 104%.
|Район
|Паспорта готовности
|Ремонт кровель
|Инженерные сети
|Курортный
|70%
|104%
|-
|Василеостровский
|82%
|96%
|84%
|Пушкинский
|66%
|-
|72%
В нижней части списка оказались Выборгский, Кировский и Колпинский районы. Ситуация в Выборгском районе оценивается как крайне низкая: паспорта готовы всего у 25% объектов, а ремонт крыш выполнен на 53%.
|Район
|Паспорта готовности
|Проблемная зона
|Выборгский
|25%
|Кровли (53%)
|Кировский
|47%
|Текущий ремонт (43%)
|Колпинский
|46%
|-
Отставание по таким параметрам, как ремонт инженерных систем и оформление документов, создает риски для жителей этих районов при наступлении первых заморозков.
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