В Петербурге проверяют готовность домов к зиме

В Петербурге начали проверять техническую готовность домов к зиме. По данным Смольного на 5 августа, паспорта готовности получили 72% жилого фонда — это 14 365 зданий. Городские власти планируют завершить все работы в срок.

Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фасад доходного дома П.Д. и М.С. Мальцевых на Пушкинской улице 2023

До 1 сентября подготовить должны 24 403 объекта. Подавляющее большинство из них (24 153) — многоквартирные дома, остальные 250 относятся к специализированному жилищному фонду. Крайний срок выдачи всех паспортов готовности для потребителей тепла — 15 сентября.

Лидеры и аутсайдеры: кто успевает к холодам

Жилищный комитет оценивает работу районов через систему "Светофор". Чтобы попасть в "зеленую зону", нужно выполнить нормативы по пяти пунктам: отремонтировать инженерные сети и кровли, установить системы антиобледенения на крышах, провести противоаварийные тренировки и оформить паспорта готовности.

Лучшие результаты показывают Курортный, Василеостровский и Пушкинский районы. В Курортном план по ремонту крыш уже перевыполнили — показатель достиг 104%.

Район Паспорта готовности Ремонт кровель Инженерные сети Курортный 70% 104% - Василеостровский 82% 96% 84% Пушкинский 66% - 72%

В нижней части списка оказались Выборгский, Кировский и Колпинский районы. Ситуация в Выборгском районе оценивается как крайне низкая: паспорта готовы всего у 25% объектов, а ремонт крыш выполнен на 53%.

Район Паспорта готовности Проблемная зона Выборгский 25% Кровли (53%) Кировский 47% Текущий ремонт (43%) Колпинский 46% -

Отставание по таким параметрам, как ремонт инженерных систем и оформление документов, создает риски для жителей этих районов при наступлении первых заморозков.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова