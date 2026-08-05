Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завтрак вместо бессонницы: как еда и напитки способны обмануть биологические часы в перелёте
Бархатный варенец из XVI века: божественный десерт со сливочно-карамельным вкусом
Высокоскоростная магистраль сократит путь между Москвой и Петербургом до двух часов
Качество воды в Уфе контролируется после дождей
Тоннелепроходческий щит Евдокия прошел 200 метров пути к площади Свободы
Ремонт участка трассы М-5 "Урал" завершили на четыре месяца раньше срока
Правительство РФ вмешается в строительство дороги до Урумчи
В новгородском посёлке решили не менять расписание рейсов № 102д и № 120
Якутия заготовила почти 80 тысяч тонн сена для предстоящей зимы

В Петербурге проверяют готовность домов к зиме

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Петербурге начали проверять техническую готовность домов к зиме. По данным Смольного на 5 августа, паспорта готовности получили 72% жилого фонда — это 14 365 зданий. Городские власти планируют завершить все работы в срок.

Фасад доходного дома П.Д. и М.С. Мальцевых на Пушкинской улице 2023
Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фасад доходного дома П.Д. и М.С. Мальцевых на Пушкинской улице 2023

До 1 сентября подготовить должны 24 403 объекта. Подавляющее большинство из них (24 153) — многоквартирные дома, остальные 250 относятся к специализированному жилищному фонду. Крайний срок выдачи всех паспортов готовности для потребителей тепла — 15 сентября.

Лидеры и аутсайдеры: кто успевает к холодам

Жилищный комитет оценивает работу районов через систему "Светофор". Чтобы попасть в "зеленую зону", нужно выполнить нормативы по пяти пунктам: отремонтировать инженерные сети и кровли, установить системы антиобледенения на крышах, провести противоаварийные тренировки и оформить паспорта готовности.

Лучшие результаты показывают Курортный, Василеостровский и Пушкинский районы. В Курортном план по ремонту крыш уже перевыполнили — показатель достиг 104%.

Район Паспорта готовности Ремонт кровель Инженерные сети
Курортный 70% 104% -
Василеостровский 82% 96% 84%
Пушкинский 66% - 72%

В нижней части списка оказались Выборгский, Кировский и Колпинский районы. Ситуация в Выборгском районе оценивается как крайне низкая: паспорта готовы всего у 25% объектов, а ремонт крыш выполнен на 53%.

Район Паспорта готовности Проблемная зона
Выборгский 25% Кровли (53%)
Кировский 47% Текущий ремонт (43%)
Колпинский 46% -

Отставание по таким параметрам, как ремонт инженерных систем и оформление документов, создает риски для жителей этих районов при наступлении первых заморозков.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Комнатные цветы
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Новые китайские кроссоверы всё чаще приезжают в сервисы: названы самые частые гости
Авто
Новые китайские кроссоверы всё чаще приезжают в сервисы: названы самые частые гости
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Садоводство, цветоводство
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Бархатный варенец из XVI века: божественный десерт со сливочно-карамельным вкусом
Высокоскоростная магистраль сократит путь между Москвой и Петербургом до двух часов
Качество воды в Уфе контролируется после дождей
Тоннелепроходческий щит Евдокия прошел 200 метров пути к площади Свободы
Ремонт участка трассы М-5 "Урал" завершили на четыре месяца раньше срока
Правительство РФ вмешается в строительство дороги до Урумчи
В новгородском посёлке решили не менять расписание рейсов № 102д и № 120
Якутия заготовила почти 80 тысяч тонн сена для предстоящей зимы
Зелёный куст скрывает гигантский урожай: как заставить клубни картофеля набирать вес в августе
Химия позади, но легче не стало: новый этап лечения бьёт по самочувствию Лерчек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.