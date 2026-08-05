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Дорожная обстановка стабилизировалась на трассе М-4 при сохранении заторов у Новороссийска

Россия » Юг » Краснодар

Дорожная ситуация на трассе М-4 "Дон" в сторону черноморского побережья 5 августа стабилизировалась. Основные заторы на подъездах к курортам Краснодарского края спали, однако водители по-прежнему сталкиваются с дефицитом топлива и жесткими лимитами на заправках.

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Дорожная обстановка: где стоят машины

Утром в районе Горячего Ключа традиционных пробок нет. По данным "Яндекс.Пробок" на 11:30, небольшие заторы образовались у Новороссийска и в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком.

Сложнее ситуация на трассе А-147 Джубга — Сочи. Здесь движение остается плотным. Задержки фиксируют у Джубги, в Туапсе, поселке Лазаревском и возле Новомихайловского.

Ситуация с топливом: лимиты и ограничения

На заправках Кубани продолжают действовать внутренние правила собственников: бензин и дизель отпускают в ограниченных объемах. Заправка в канистры запрещена повсеместно.

В Горячем Ключе из 17 АЗС работают 15. Здесь бензин выдают порциями от 30 до 50 литров, дизеля — от 50 до 200 литров на машину. На пяти станциях сетей "Лукойл" и "Роснефть" топливо продают только владельцам топливных карт. АИ-100 в городе отсутствует.

В Новороссийске работают 26 АЗС. На всех заправках действует лимит: топливо заливают только в баки, не более 30-50 литров на автомобиль. АИ-100 здесь также недоступен.

Город/Курорт Работающие АЗС Особенности отпуска
Сочи 50 Лимиты "Роснефти" (30-50 л), "Лукойла" (40-60 л). На трассах лимиты выше.
Анапа 25 На 9 станциях — только по картам и для спецтранспорта.
Новороссийск 26 Только в бак, до 30-50 литров на авто.

В Сочи работают 50 заправок. В "Роснефти" лимиты составляют 30 литров бензина и 50 литров дизеля, но на трассах эти нормы расширены до 50 и 300 литров соответственно. В "Лукойле" разрешают залить до 40 литров бензина и 60 литров дизтоплива.

В Анапе из 25 действующих АЗС девять работают исключительно по топливным картам или для спецтехники. Еще на десяти станциях введены ограничения по объему выдачи топлива. АИ-100 в городе временно отсутствует.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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