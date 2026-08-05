Запрещенная химия в ягодах: Россельхознадзор выявил нарушения в Калининградской области

В черной смородине из Неманского района Калининградской области нашли остатки пестицидов, запрещенных к использованию в России. Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора при проверке качества сельхозпродукции.
Лабораторные исследования образцов ягод показали наличие химических веществ, которые не разрешены для применения в сельском хозяйстве РФ. Это означает, что производитель сознательно или по неосторожности использовал препараты, которые могут быть опасны для здоровья потребителей.
"Производитель продукции не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности и не соблюдает правила использования химических веществ при выращивании ягод", — сообщили в Россельхознадзоре.
Теперь к фермеру или агрофирме применят меры административной ответственности. Для обычного жителя региона такие новости означают повышенный риск при покупке локальных ягод на стихийных рынках или в частном секторе, где контроль за использованием химии ниже, чем на крупных сертифицированных предприятиях.
Подобные случаи в области фиксируют не впервые. Проблема использования запрещенной химии часто связана с попытками увеличить урожайность или защитить ягоды от вредителей более дешевыми и агрессивными средствами, которые давно выведены из оборота из-за их токсичности.
|Объект проверки
|Результат
|Последствия
|Черная смородина (Неманский район)
|Обнаружены запрещенные пестициды
|Административная ответственность производителя
Такие вещества могут накапливаться в организме человека, вызывая аллергические реакции или долгосрочные проблемы со здоровьем. В отличие от разрешенных препаратов, запрещенные имеют либо слишком высокую токсичность, либо не проходят период распада до сбора урожая.
Гарантировать чистоту продукта при покупке "с рук" невозможно. Безопаснее выбирать продукцию с сертификатами качества и документами, подтверждающими происхождение товара.
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