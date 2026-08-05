Запрещенная химия в ягодах: Россельхознадзор выявил нарушения в Калининградской области

В черной смородине из Неманского района Калининградской области нашли остатки пестицидов, запрещенных к использованию в России. Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора при проверке качества сельхозпродукции.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черная смородина

Лабораторные исследования образцов ягод показали наличие химических веществ, которые не разрешены для применения в сельском хозяйстве РФ. Это означает, что производитель сознательно или по неосторожности использовал препараты, которые могут быть опасны для здоровья потребителей.

"Производитель продукции не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности и не соблюдает правила использования химических веществ при выращивании ягод", — сообщили в Россельхознадзоре.

Теперь к фермеру или агрофирме применят меры административной ответственности. Для обычного жителя региона такие новости означают повышенный риск при покупке локальных ягод на стихийных рынках или в частном секторе, где контроль за использованием химии ниже, чем на крупных сертифицированных предприятиях.

Подобные случаи в области фиксируют не впервые. Проблема использования запрещенной химии часто связана с попытками увеличить урожайность или защитить ягоды от вредителей более дешевыми и агрессивными средствами, которые давно выведены из оборота из-за их токсичности.

Объект проверки Результат Последствия Черная смородина (Неманский район) Обнаружены запрещенные пестициды Административная ответственность производителя

Ответы на популярные вопросы

Чем опасны запрещенные пестициды в ягодах?

Такие вещества могут накапливаться в организме человека, вызывая аллергические реакции или долгосрочные проблемы со здоровьем. В отличие от разрешенных препаратов, запрещенные имеют либо слишком высокую токсичность, либо не проходят период распада до сбора урожая.

Как проверить безопасность покупной смородины?

Гарантировать чистоту продукта при покупке "с рук" невозможно. Безопаснее выбирать продукцию с сертификатами качества и документами, подтверждающими происхождение товара.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов