Рабочие в Нижнем Новгороде окрашивают АМС в белый и красный цвета

В Нижнем Новгороде приступили к обновлению защитного покрытия антенно-мачтового сооружения (АМС). Рабочие окрашивают башню в белый и красный цвета, чтобы предотвратить коррозию металла и соблюсти нормы безопасности полетов гражданской авиации.
Процесс идет сверху вниз: сначала оборудование поднимают на верхние ярусы, после чего мастера используют комбинацию краскопультов и валиков.
Из-за высоты работ частицы краски могут разлетаться на расстояние более 500 метров. Чтобы избежать загрязнения имущества и одежды, жителям Нижнего Новгорода и гостям города советуют ограничить пребывание рядом с телецентром.
|Риск
|Рекомендация
|Разлет частиц краски
|Ограничить пребывание вблизи телецентра
|Загрязнение автомобилей
|Парковать машины не ближе 300 метров от объекта
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.