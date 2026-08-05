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Рабочие в Нижнем Новгороде окрашивают АМС в белый и красный цвета

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде приступили к обновлению защитного покрытия антенно-мачтового сооружения (АМС). Рабочие окрашивают башню в белый и красный цвета, чтобы предотвратить коррозию металла и соблюсти нормы безопасности полетов гражданской авиации.

Кисть с белой краской
Фото: pixabay.com by ClickerHappy is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Кисть с белой краской
"Покраска необходима, чтобы защитить металл от коррозии. Это продлит срок службы АМС и позволит минимизировать ремонты", — пояснил заместитель главного инженера Нижегородского филиала РТРС Александр Французов.

Процесс идет сверху вниз: сначала оборудование поднимают на верхние ярусы, после чего мастера используют комбинацию краскопультов и валиков.

"Сначала мы поднимаем оборудование. Затем фиксируем пистолет со шлангами на нужной высоте и начинаем красить, используя также валики", — рассказал прораб подрядной организации Владимир Федотов.

Меры предосторожности для жителей

Из-за высоты работ частицы краски могут разлетаться на расстояние более 500 метров. Чтобы избежать загрязнения имущества и одежды, жителям Нижнего Новгорода и гостям города советуют ограничить пребывание рядом с телецентром.

Риск Рекомендация
Разлет частиц краски Ограничить пребывание вблизи телецентра
Загрязнение автомобилей Парковать машины не ближе 300 метров от объекта
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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