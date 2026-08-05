Рабочие в Нижнем Новгороде окрашивают АМС в белый и красный цвета

В Нижнем Новгороде приступили к обновлению защитного покрытия антенно-мачтового сооружения (АМС). Рабочие окрашивают башню в белый и красный цвета, чтобы предотвратить коррозию металла и соблюсти нормы безопасности полетов гражданской авиации.

Фото: pixabay.com by ClickerHappy is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Кисть с белой краской

"Покраска необходима, чтобы защитить металл от коррозии. Это продлит срок службы АМС и позволит минимизировать ремонты", — пояснил заместитель главного инженера Нижегородского филиала РТРС Александр Французов.

Процесс идет сверху вниз: сначала оборудование поднимают на верхние ярусы, после чего мастера используют комбинацию краскопультов и валиков.

"Сначала мы поднимаем оборудование. Затем фиксируем пистолет со шлангами на нужной высоте и начинаем красить, используя также валики", — рассказал прораб подрядной организации Владимир Федотов.

Меры предосторожности для жителей

Из-за высоты работ частицы краски могут разлетаться на расстояние более 500 метров. Чтобы избежать загрязнения имущества и одежды, жителям Нижнего Новгорода и гостям города советуют ограничить пребывание рядом с телецентром.

Риск Рекомендация Разлет частиц краски Ограничить пребывание вблизи телецентра Загрязнение автомобилей Парковать машины не ближе 300 метров от объекта