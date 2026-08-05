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В Красноярске заменят систему теплоснабжения для 97 объектов

Россия » Сибирь » Красноярск

В Красноярске меняют систему теплоснабжения для 97 объектов. Вместо старой котельной ЭВРЗ здания подключат к ТЭЦ-2. Это позволит сократить выбросы вредных веществ в атмосферу города на 483 тонны в год. Проект реализуют в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

Рабочие в котельной
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Рабочие в котельной

Среди потребителей, которые перейдут на новый источник тепла, 34 многоквартирных дома и восемь социальных учреждений. Котельная ЭВРЗ, построенная в 1930-е годы, находится в центре плотной жилой застройки. В прошлый отопительный сезон оборудование работало со сбоями, из-за чего температура в квартирах падала, а жители жаловались на загрязнение воздуха.

Параметр модернизации Объем / Описание
Количество переведенных объектов 97 зданий
Новые теплосети 75 метров (диаметр 400 мм)
Снижение выбросов 483 тонны в год

На этом этапе строители возвели каркас здания центрального теплового пункта, смонтировали плиту пола и фундаменты под насосы. В ближайшее время установят коллекторы, запорную арматуру и электрооборудование. На правобережной насосной станции уже поставили новые насосы и частотные преобразователи, сейчас завершают обвязку оборудования.

"Завершить переподключение мы планируем до конца 2026 года, но ориентируемся на более ранний срок — сентябрь, чтобы к началу нового отопительного сезона дома получали тепло от ТЭЦ-2", — сообщил генеральный директор АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Олег Бубновский.

После перевода всех потребителей котельная ЭВРЗ перестанет работать на город. Для внутренних нужд предприятия оставят только один котел из пяти.

"На тепло от эффективного источника — Красноярской ТЭЦ-2 — будут переведены 97 объектов, в том числе 34 многоквартирных дома и восемь социальных учреждений", — рассказал министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

Это часть масштабной программы по очистке воздуха в Красноярске. Ранее в городе закрыли 37 устаревших теплоисточников. Также модернизировали ТЭЦ-1: там установили электрофильтры с очисткой более 99% и возвели трубу высотой 275 метров. Суммарно эти меры помогли снизить выбросы в городе более чем на 9 тысяч тонн.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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