В Курске с 10 по 14 августа отключат электричество для профилактики

В Курске с 10 по 14 августа пройдут плановые отключения электричества. Энергетики из АО "Курские электрические сети" проведут профилактические работы в трех округах города. В большинстве случаев подача питания будет ограничена с 9:00 до 16:00.

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Округ и даты Адреса отключений Телефон справок Центральный

11-13 августа (09:00-16:00) ул. Кати Зеленко, 35-40; ул. Анны Аристарховой, 9-35, 36-44; ул. Володарского, 63А-81 (4712) 34-98-20 Сеймский

10, 12, 14 августа (09:00-16:00)

11, 13 августа (09:00-16:00) 3-я Степная, 56-64; Броневая, 31-43; Аэроклубная, 27-45А, 22-42; 5-я Кислинская, 53-69

1-я Огородная, 1-35, 2-44; 2-я Огородная, 1-21, 4-22; Кольцевая, 132-144/37 (4712) 34-98-21 Железнодорожный

10 августа (09:00-16:00)

11-14 августа (09:00-16:00)

13 августа (09:00-12:00) ул. Каширцева, 15-21; ул. Чапаева, 1-11, 2-2/1; ул. Коммунальная, 14-20, 13-19

ул. Водяная, 1-17; ул. Сушковская, 1-17

ул. Республиканская, 50, 50А, 50Б, 50А/1 (4712) 34-98-22

Ответы на популярные вопросы

Когда вернут электричество?

В большинстве районов питание восстановят к 16:00. Исключение — дома по улице Республиканской 13 августа, там свет дадут к полудню.

Куда звонить при возникновении проблем?

Для получения информации по конкретным адресам используйте телефоны диспетчерских служб своего округа, указанные в таблице выше.