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В районе Ростова Великого расширяют трассу М8 до четырех полос

Россия » Центр » Ярославль

Строители завершили половину работ по капитальному ремонту трассы М8 "Холмогоры" в районе Ростова Великого. На отрезке с 195-го по 201-й километр дорогу расширяют с двух до четырех полос. Сдать объект планируют в октябре.

Дорожные работы на шоссе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дорожные работы на шоссе

Сейчас рабочие укладывают нижний слой покрытия, меняют водопропускные трубы и обустраивают ливневую канализацию. Также прокладывают подъезды к жилым домам, ремонтируют обочины, тротуары и остановки.

На финальном этапе строители уложат верхний слой асфальта, установят освещение, светофоры и дорожные знаки, смонтируют ограждения и нанесут разметку.

"Движение на время ремонта организовано без реверсивной схемы, что позволяет избежать серьезных заторов", — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраева.

Развитие трассы и обход Петровского

Власти готовят документы для расширения следующих участков М8. До четырех полос приведут еще около 30 километров дороги, торги по этому проекту назначены на середину августа.

Чтобы избавить жителей поселка Петровского от шума и заторов, рассматривают проект строительства обхода. Это позволит вывести транзитные грузовики и легковые машины за пределы населенного пункта.

Параметр ремонта Данные
Текущий участок 195-201 км
Готовность работ 50%
Срок сдачи Октябрь
Планы по расширению около 30 км
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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