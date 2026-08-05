Подъем воды в Юшкозерском водохранилище создал риск затопления поселка Калевала

В поселке Калевала Республика Карелия существует риск затопления территорий из-за подъема уровня воды в Юшкозерском водохранилище.
По данным Гидрометцентра России, вода в водоеме достигла отметки 294 см. Это значение считается неблагоприятным и может привести к выходу воды за пределы береговой линии.
Юшкозерское водохранилище образовалось после строительства плотины Юшкозерской ГЭС на реке Кемь. В его состав входят озера Верхнее, Среднее и Нижнее Куйто. Для местных жителей и работников гидротехнических сооружений такая ситуация требует повышенного внимания к состоянию дамб и прибрежных зон.
"Уровень воды в водохранилище достиг или превысил критическое значение, которое может привести к затоплению территорий", — сообщили в Гидрометцентре России.
|Объект
|Показатель/Статус
|Юшкозерское водохранилище
|294 см (неблагоприятная отметка)
|Риск
|Затопление территорий поселка Калевала
Ранее аналогичная угроза подтопления возникла в районе Петрозаводска, однако ее удалось ликвидировать.
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