Подъем воды в Юшкозерском водохранилище создал риск затопления поселка Калевала

В поселке Калевала Республика Карелия существует риск затопления территорий из-за подъема уровня воды в Юшкозерском водохранилище.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Затопленная дорога в сельской местности

По данным Гидрометцентра России, вода в водоеме достигла отметки 294 см. Это значение считается неблагоприятным и может привести к выходу воды за пределы береговой линии.

Юшкозерское водохранилище образовалось после строительства плотины Юшкозерской ГЭС на реке Кемь. В его состав входят озера Верхнее, Среднее и Нижнее Куйто. Для местных жителей и работников гидротехнических сооружений такая ситуация требует повышенного внимания к состоянию дамб и прибрежных зон.

"Уровень воды в водохранилище достиг или превысил критическое значение, которое может привести к затоплению территорий", — сообщили в Гидрометцентре России.

Объект Показатель/Статус Юшкозерское водохранилище 294 см (неблагоприятная отметка) Риск Затопление территорий поселка Калевала

Ранее аналогичная угроза подтопления возникла в районе Петрозаводска, однако ее удалось ликвидировать.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова