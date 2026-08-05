В Воронеже планируют возобновить выпуск телевизоров на базе обанкротившегося завода

В Воронеже планируют возобновить выпуск телевизоров после банкротства крупного регионального производителя. Сборочные линии простаивали с прошлого года из-за финансовых проблем предприятия.

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Сейчас региональные власти и бизнес ищут способы перезапустить завод. По имеющимся данным, новое производство оснастят обновленным оборудованием. Это должно изменить подход к сборке и улучшить характеристики техники.

Для запуска проекта привлекают новых инвесторов. Возвращение производства электроники в город позволит создать рабочие места для инженеров и техников, а также поддержит местную промышленность.

"Возобновление выпуска телевизоров в Воронеже может стать важным шагом в развитии региональной экономики и создании новых рабочих мест", — отмечают эксперты.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов