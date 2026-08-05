Астраханская область стала лидером России по популярности семейной ипотеки

Астраханская область стала лидером по популярности "Семейной ипотеки" среди всех регионов России. На долю этого продукта пришлось 89,7% от общего числа выданных кредитов. Такие данные приводит сервис "Домклик".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Семья у обогревателя зимой

Высокий спрос на льготные программы зафиксировали и в соседних южных субъектах. В тройку лидеров также вошли Краснодарский край (88,2%) и Ростовская область (87%).

При этом в Астрахани дешевеют новостройки. Согласно данным ипотечных сделок Сбера в региональных центрах, с начала года стоимость квадратного метра на первичном рынке снизилась на 5,6%.

Общий объем ипотечного рынка в Астраханской области за первые пять месяцев года вырос на 27,4% по сравнению с прошлым годом. Средний размер кредита в регионе составил 4,42 млн рублей, что почти совпадает со средним показателем по стране — 4,45 млн рублей.

Регион Доля "Семейной ипотеки" в выдачах Астраханская область 89,7% Краснодарский край 88,2% Ростовская область 87%

"Доминирование семейных программ на Юге объясняется не только демографическими факторами, но и высокой зависимостью местного рынка от доступности льготного кредитования. Снижение цен на новостройки в Астрахани может быть реакцией застройщиков на изменение спроса и необходимость стимулировать продажи в условиях новых условий ипотеки", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов