Трассу М8 у Ростова Великого расширяют до четырех полос

У Ростова Великого расширяют трассу М8 "Холмогоры". На участке с 195-го по 201-й километр дорогу перестраивают с двух полос на четыре. Работы ведет АО "ВАД".

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате

Для водителей это означает меньше пробок и более безопасную езду. Сейчас строители завершили половину всего объема работ. Движение по дороге организовали без реверса, чтобы не ограничивать пропускную способность трассы во время ремонта.

"Расширение трассы до четырех полос повышает безопасность и комфорт для водителей, снижает аварийность, сокращает время в пути. Дорожные работы ведутся круглосуточно", — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Что уже сделано и что осталось

На данный момент рабочие меняют водопропускные трубы, прокладывают ливневую канализацию и укрепляют обочины. Также обустраивают тротуары, остановки и подъезды к частным домам, расположенным вдоль дороги.

Этап работ Состояние / Планы Общий объем работ Выполнено 50% Текущие задачи Нижний слой покрытия, съезды к домам, ливневки Финальный этап (до октября) Верхний слой асфальта, освещение, светофоры, разметка и сетки от животных

Дальнейшее развитие сети

Ремонт у Ростова Великого — часть более масштабного плана. Власти готовят документацию для расширения еще 30 километров трассы М8 до четырех полос. Торги по этим участкам пройдут в середине августа.

Также обсуждается строительство обхода рабочего поселка Петровского. Если проект реализуют, транзитные машины перестанут проезжать через жилую застройку при движении между Переславлем-Залесским и Ростовом Великим, что улучшит экологию в поселке и избавит местных жителей от лишнего шума.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова