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Завод Велда в Озерске закрыли за регистрацию несуществующего масла

Россия » Урал » Челябинск

Озерский суд приостановил работу производителя сливочного масла ООО "Велда" на 30 суток. Это первое подобное решение, которого добились специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в отношении нарушителей. Постановление вступило в силу 28 июля.

Сливочное масло
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочное масло

Причиной стали результаты июньской проверки. Инспекторы обнаружили, что компания регистрировала в системе "Меркурий" сливочное масло неизвестного происхождения, которое фактически не было произведено на заводе, но числилось в документах как готовый продукт.

Для "Велды" это второй серьезный инцидент за полгода. В феврале предприятие оштрафовали за выпуск фальсификата. Некачественное масло обнаружили в Карелии — продукция поставлялась на комбинат школьного питания. Данные о нарушениях передали в МВД, ФСБ, Роспотребнадзор и региональную комиссию по незаконному обороту промышленной продукции.

"Информация о выпуске предприятием фальсифицированной продукции направлялась в комиссию по незаконному обороту промышленной продукции в Челябинской области, МВД, ФСБ и управление Роспотребнадзора для принятия мер", — сообщили в Россельхознадзоре.

Компания зарегистрирована в Озерске в августе 2022 года. Собственником и генеральным директором выступает Олег Дятчин. В его активах также значатся "Уральский маслозавод", "ТД "Продхолдинг"", "Дейри", "Молочный стандарт" и "Белая королева".

Показатель ООО "Велда" Значение
Выручка (за 2025 год) 6 млн рублей
Чистая прибыль 43 тыс. рублей
Срок приостановки работы 30 суток
Экспертная проверка:
эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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