Завод Велда в Озерске закрыли за регистрацию несуществующего масла

Озерский суд приостановил работу производителя сливочного масла ООО "Велда" на 30 суток. Это первое подобное решение, которого добились специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в отношении нарушителей. Постановление вступило в силу 28 июля.
Причиной стали результаты июньской проверки. Инспекторы обнаружили, что компания регистрировала в системе "Меркурий" сливочное масло неизвестного происхождения, которое фактически не было произведено на заводе, но числилось в документах как готовый продукт.
Для "Велды" это второй серьезный инцидент за полгода. В феврале предприятие оштрафовали за выпуск фальсификата. Некачественное масло обнаружили в Карелии — продукция поставлялась на комбинат школьного питания. Данные о нарушениях передали в МВД, ФСБ, Роспотребнадзор и региональную комиссию по незаконному обороту промышленной продукции.
"Информация о выпуске предприятием фальсифицированной продукции направлялась в комиссию по незаконному обороту промышленной продукции в Челябинской области, МВД, ФСБ и управление Роспотребнадзора для принятия мер", — сообщили в Россельхознадзоре.
Компания зарегистрирована в Озерске в августе 2022 года. Собственником и генеральным директором выступает Олег Дятчин. В его активах также значатся "Уральский маслозавод", "ТД "Продхолдинг"", "Дейри", "Молочный стандарт" и "Белая королева".
|Показатель ООО "Велда"
|Значение
|Выручка (за 2025 год)
|6 млн рублей
|Чистая прибыль
|43 тыс. рублей
|Срок приостановки работы
|30 суток
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