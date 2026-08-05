Глава Башкирии Радий Хабиров определил нормы добычи диких животных на 2026–2027 годы

Глава Башкирии Радий Хабиров определил нормы добычи диких животных на сезон 2026-2027 годов. Указ устанавливает предельное количество особей, которые охотники могут добыть до августа следующего года.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Охота на кабана в лесу

Республика пересмотрела лимиты по большинству видов животных. Квоты на добычу копытных и хищников выросли, однако по некоторым позициям число разрешенных к отстрелу особей сократили.

Вид животного Лимит 2026-2027 Прошлый сезон Сибирская косуля 3 529 3 272 Лось 3 391 3 256 Медведь 631 600 Рысь 77 77 Барсук 843 880 Пятнистый олень 11 16

Регулирование численности популяций в регионе сопровождается мерами по контролю за хищниками: ранее власти объявили о выплатах за отстрел волков, лисиц и медведей.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов