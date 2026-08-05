Глава Башкирии Радий Хабиров определил нормы добычи диких животных на 2026–2027 годы

Глава Башкирии Радий Хабиров определил нормы добычи диких животных на сезон 2026-2027 годов. Указ устанавливает предельное количество особей, которые охотники могут добыть до августа следующего года.
Республика пересмотрела лимиты по большинству видов животных. Квоты на добычу копытных и хищников выросли, однако по некоторым позициям число разрешенных к отстрелу особей сократили.
|Вид животного
|Лимит 2026-2027
|Прошлый сезон
|Сибирская косуля
|3 529
|3 272
|Лось
|3 391
|3 256
|Медведь
|631
|600
|Рысь
|77
|77
|Барсук
|843
|880
|Пятнистый олень
|11
|16
Регулирование численности популяций в регионе сопровождается мерами по контролю за хищниками: ранее власти объявили о выплатах за отстрел волков, лисиц и медведей.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.