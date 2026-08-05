Восстановление семи мостов в Коми ускорит доставку грузов и медпомощь

В Республике Коми восстанавливают семь мостов на ключевых региональных трассах. Основная часть работ сосредоточена на дороге Сыктывкар — Троицко-Печорск, которая связывает центр республики с северными районами.
Для водителей и жителей отдаленных поселков состояние мостов напрямую влияет на скорость доставки грузов и доступность медицинской помощи, особенно в периоды распутицы. Сейчас строители обновляют полотна, меняют опоры и устанавливают защитные ограждения.
Наибольшая готовность зафиксирована на мосту через реку Вычегду (47-й км трассы Сыктывкар — Троицко-Печорск). ООО "СеверРегионСтрой" уже закончило левую сторону и уложило асфальт на правой. Сейчас рабочие устанавливают барьерное ограждение и систему водоотвода, после чего приступят к монтажу освещения и сигналов для судов. Объект готов на 85%.
На той же трассе ремонтируют мост через реку Чортас (72-й км). Компания "Кировмост-К" завершила правую сторону и сейчас монтирует балки пролетных строений на левой половине. Готовность составляет 67%.
Третий объект на этом направлении — мост через реку Кузобъю (145-й км). Здесь "Кировмост-К" восстанавливает правую часть сооружения, монтируя балки крайних пролетов и шкафные стенки. Объект готов на 20%.
На дороге Сыктывкар — Нарьян-Мар работают над двумя объектами. Мост через реку Турунъель (68-й км) готов на 82%: специалисты ООО "Архангельские дороги и мосты" подготовили основание к укладке асфальта. На мосту через реку Евсявис (102-й км) уже открыли движение по обеим полосам, хотя общая строительная готовность составляет 66%.
Также продолжается ремонт моста через реку Кулом-Ю на дороге Усть-Кулом — Усть-Нем — Мыелдино. ООО "Мостовик" переустраивает три пролета и забивает шпунтовые ограждения опор. Готовность объекта — 15%.
Самый длительный срок работ предусмотрен для моста через реку Ухту (подъезд к поселку Ярега). АО "АвтодорМост" демонтировало старое полотно и ограждения, заменило опорные части. Сейчас объект готов на 20%, полное завершение запланировано на октябрь 2027 года.
|Мостовой переход
|Готовность
|Срок завершения
|р. Вычегда
|85%
|15 ноября 2026
|р. Турунъель
|82%
|30 сентября 2026
|р. Чортас
|67%
|30 октября 2026
|р. Евсявис
|66%
|30 сентября 2026
|р. Кузобъю
|20%
|2026 год
|р. Ухта
|20%
|30 октября 2027
|р. Кулом-Ю
|15%
|2026 год
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