Восстановление семи мостов в Коми ускорит доставку грузов и медпомощь

В Республике Коми восстанавливают семь мостов на ключевых региональных трассах. Основная часть работ сосредоточена на дороге Сыктывкар — Троицко-Печорск, которая связывает центр республики с северными районами.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ремонт моста

Для водителей и жителей отдаленных поселков состояние мостов напрямую влияет на скорость доставки грузов и доступность медицинской помощи, особенно в периоды распутицы. Сейчас строители обновляют полотна, меняют опоры и устанавливают защитные ограждения.

Ход работ по объектам

Наибольшая готовность зафиксирована на мосту через реку Вычегду (47-й км трассы Сыктывкар — Троицко-Печорск). ООО "СеверРегионСтрой" уже закончило левую сторону и уложило асфальт на правой. Сейчас рабочие устанавливают барьерное ограждение и систему водоотвода, после чего приступят к монтажу освещения и сигналов для судов. Объект готов на 85%.

На той же трассе ремонтируют мост через реку Чортас (72-й км). Компания "Кировмост-К" завершила правую сторону и сейчас монтирует балки пролетных строений на левой половине. Готовность составляет 67%.

Третий объект на этом направлении — мост через реку Кузобъю (145-й км). Здесь "Кировмост-К" восстанавливает правую часть сооружения, монтируя балки крайних пролетов и шкафные стенки. Объект готов на 20%.

На дороге Сыктывкар — Нарьян-Мар работают над двумя объектами. Мост через реку Турунъель (68-й км) готов на 82%: специалисты ООО "Архангельские дороги и мосты" подготовили основание к укладке асфальта. На мосту через реку Евсявис (102-й км) уже открыли движение по обеим полосам, хотя общая строительная готовность составляет 66%.

Также продолжается ремонт моста через реку Кулом-Ю на дороге Усть-Кулом — Усть-Нем — Мыелдино. ООО "Мостовик" переустраивает три пролета и забивает шпунтовые ограждения опор. Готовность объекта — 15%.

Самый длительный срок работ предусмотрен для моста через реку Ухту (подъезд к поселку Ярега). АО "АвтодорМост" демонтировало старое полотно и ограждения, заменило опорные части. Сейчас объект готов на 20%, полное завершение запланировано на октябрь 2027 года.

Мостовой переход Готовность Срок завершения р. Вычегда 85% 15 ноября 2026 р. Турунъель 82% 30 сентября 2026 р. Чортас 67% 30 октября 2026 р. Евсявис 66% 30 сентября 2026 р. Кузобъю 20% 2026 год р. Ухта 20% 30 октября 2027 р. Кулом-Ю 15% 2026 год

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов