Во среду, 6 августа, в Калуге временно отключат холодную воду. Жители нескольких домов на Грабцевском шоссе и улице Зерновой останутся без водоснабжения из-за ремонта на сетях.
Специалисты начнут работы в 9:00, подачу воды планируют восстановить к 17:00. Полностью отключат следующие адреса:
В части домов по Грабцевскому шоссе (с 22а по 39) вода будет, но напор в кранах заметно снизится.
Для людей, чьи квартиры и офисы останутся без воды, город организует подвоз технической воды с помощью автоцистерн.
После завершения работ и включения системы в первые минуты возможны временные примеси в воде. В таком случае рекомендуется пропустить воду некоторое время до полного очищения.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.