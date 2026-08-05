В Калуге 6 августа временно отключат холодную воду из-за ремонта сетей

Во среду, 6 августа, в Калуге временно отключат холодную воду. Жители нескольких домов на Грабцевском шоссе и улице Зерновой останутся без водоснабжения из-за ремонта на сетях.

Фото: Designed by Freepik by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кран в ванной

Специалисты начнут работы в 9:00, подачу воды планируют восстановить к 17:00. Полностью отключат следующие адреса:

Грабцевское шоссе: дома 35в, 37б, 39б;

ул. Зерновая: дома 36, 40.

В части домов по Грабцевскому шоссе (с 22а по 39) вода будет, но напор в кранах заметно снизится.

Для людей, чьи квартиры и офисы останутся без воды, город организует подвоз технической воды с помощью автоцистерн.

После завершения работ и включения системы в первые минуты возможны временные примеси в воде. В таком случае рекомендуется пропустить воду некоторое время до полного очищения.