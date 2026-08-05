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Собственный дноуглубительный флот поможет сохранить грузопоток на Севморпути

Россия » Северо-Запад

Президент Владимир Путин поручил Правительству, госкорпорации "Росатом" и ПАО "Новатэк" рассмотреть вопрос приобретения собственного дноуглубительного флота для акватории Северного морского пути. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Механизмы и сроки реализации обсудили на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева.

Ледокол во льдах
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ледокол во льдах

Госкорпорация "Росатом" наделена полномочиями по госуправлению развитием Севморпути. По плану развития маршрута она же отвечает за предложения по дноуглублению и обновлению техники. С 2020 года "Росатом" ведет большие работы в порту Сабетта — ключевой точке проектов "Новатэка". Сейчас техника арендована, собственного флота нет.

"В период с 2020 года по настоящее время ГК "Росатом" выполнен большой объём дноуглубительных работ в порту Сабетта. Мы должны выполнить работу по строительству собственного дноуглубительного флота. Это позволит сохранить грузопоток на запланированном уровне", — отметил Юрий Трутнев.

Масштабные дноуглубительные работы критичны для крупнотоннажного судоходства. Без гарантированных глубин не обеспечить стабильную навигацию танкеров и газовых несущих, на которых завязан экспорт Ямала. Вариант создания флота "Росатомом" проработан: определен первый этап закупки судов для короткого навигационного периода и объем капитальных затрат.

Главный узел сейчас — в деньгах. Финансовая модель не сошлась между "Росатомом", Минтрансом и Минфином. Трутнев поставил задачу устранить разногласия за неделю и довести поручение президента до конца.

Для портов Мурманска, Архангельска, Ненавтоморского пункта и Диксона появление собственного дноуглубительного флота означает снятие главного ограничения по набору груза. Сейчас капитаны часто вынуждены недогружать суда из-за недостаточных глубин на причалах и в фарватерах. Собственный флот даст "Росатому" независимость от рыночных аренд и позволит планировать работы строго по графику навигации, не подстраиваясь под чужую технику.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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