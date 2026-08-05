Собственный дноуглубительный флот поможет сохранить грузопоток на Севморпути

Президент Владимир Путин поручил Правительству, госкорпорации "Росатом" и ПАО "Новатэк" рассмотреть вопрос приобретения собственного дноуглубительного флота для акватории Северного морского пути. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Механизмы и сроки реализации обсудили на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева.
Госкорпорация "Росатом" наделена полномочиями по госуправлению развитием Севморпути. По плану развития маршрута она же отвечает за предложения по дноуглублению и обновлению техники. С 2020 года "Росатом" ведет большие работы в порту Сабетта — ключевой точке проектов "Новатэка". Сейчас техника арендована, собственного флота нет.
"В период с 2020 года по настоящее время ГК "Росатом" выполнен большой объём дноуглубительных работ в порту Сабетта. Мы должны выполнить работу по строительству собственного дноуглубительного флота. Это позволит сохранить грузопоток на запланированном уровне", — отметил Юрий Трутнев.
Масштабные дноуглубительные работы критичны для крупнотоннажного судоходства. Без гарантированных глубин не обеспечить стабильную навигацию танкеров и газовых несущих, на которых завязан экспорт Ямала. Вариант создания флота "Росатомом" проработан: определен первый этап закупки судов для короткого навигационного периода и объем капитальных затрат.
Главный узел сейчас — в деньгах. Финансовая модель не сошлась между "Росатомом", Минтрансом и Минфином. Трутнев поставил задачу устранить разногласия за неделю и довести поручение президента до конца.
Для портов Мурманска, Архангельска, Ненавтоморского пункта и Диксона появление собственного дноуглубительного флота означает снятие главного ограничения по набору груза. Сейчас капитаны часто вынуждены недогружать суда из-за недостаточных глубин на причалах и в фарватерах. Собственный флот даст "Росатому" независимость от рыночных аренд и позволит планировать работы строго по графику навигации, не подстраиваясь под чужую технику.
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