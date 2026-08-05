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В Сургутском районе Югры ввели особый противопожарный режим из-за засухи

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Сухие грозы вызвали массовые лесные пожары в ХМАО. Молнии попали в торфяники, что привело к быстрому распространению огня. Сейчас в Нижневартовском, Октябрьском, Белоярском и Сургутском районах зафиксировано 30 очагов возгорания. Общая площадь пожаров превысила 4 тысячи гектаров, сообщили в окружном департаменте недропользования.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар
Показатель Значение
Всего пожаров в четырех районах Югры 30
Общая площадь возгораний более 4 000 га
Количество пожаров в Сургутском районе (текущий год) 91
Количество пожаров в Сургутском районе (прошлый год) 19

Критическая ситуация в Сургутском районе

В Сургутском районе сейчас действуют десять лесных пожаров, площадь которых составляет 291 гектар. Накануне сотрудники Авиалесоохраны потушили четыре очага.

"В прошлом году за летние месяцы у нас зафиксировали 19 пожаров, в этом — 91. Рост идет практически в пять раз", — сообщила начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района Алла Вавилина.

Огонь уже создавал прямую угрозу населенным пунктам. Пламя подступило к Лянтору на расстояние двух километров и едва не достигло деревни Русскинская. В Русскинской из-за нехватки сил Авиалесоохраны к тушению привлекли более десяти добровольцев из числа местных жителей. На помощь району прибыли две группы спасателей из Иркутской области по 20 человек в каждой.

Риски и ограничения

Департамент недропользования округа заявляет, что прямой угрозы социальным объектам и поселкам сейчас нет. Однако пожарная опасность остается высокой. На прошлой неделе в Сургутском районе она достигала критической пятой отметки, что повлекло введение особого противопожарного режима.

Особый режим временно сняли, ожидая дождей, но погода осталась сухой. В управлении ГО и ЧС предупреждают: ограничения могут вернуть в ближайшие дни. В этом случае жителям запретят посещать леса, разводить костры и сжигать мусор на дачных участках.

"Прошу в ближайшие 10 дней постараться не посещать леса. Даже на дачных участках не разводите огонь и не сжигайте мусор, потому что любое дуновение ветра может привести к трагическим последствиям", — отметила Алла Вавилина.

Параллельно в регионе проходит федеральная кампания "Останови огонь!", которая призывает людей отказаться от костров и неосторожного обращения с огнем в лесах.

Почему торфяники так опасны

Особенность лесных пожаров в Югре заключается в наличии торфяных слоев. В отличие от обычного лесного пожара, торф может гореть глубоко под землей, создавая скрытые очаги, которые крайне сложно обнаружить и ликвидировать. Это превращает территорию в огромный природный аккумулятор тепла, способный вспыхнуть в любой точке при наличии ветра.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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