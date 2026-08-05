Ученые начали исследование подводной растительности Байкала спустя 50 лет

Сотрудники Байкальского музея СО РАН и водолазы начали исследование подводной растительности Байкала. Подобная оценка состояния дна озера не проводилась последние 50 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by A. L. (loading), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Байкал

Сейчас специалисты собирают образцы растений и проводят видеосъёмку на глубине. Задача учёных — выяснить, как изменился биоценоз озера за полвека и в каком состоянии находятся водоросли и другие донные организмы.

Что изучают водолазы

Исследователи фиксируют количественный и качественный состав растительности на разных участках. В приоритете — редкие виды, которые могут исчезнуть из-за климатических сдвигов или влияния человека.

Предмет изучения Цель работы Донная растительность Оценка состояния экосистемы и биоценоза Редкие виды растений Анализ влияния климата и антропогенного фактора Подводная видеосъёмка Визуальная фиксация изменений на глубине

Данные помогут разработать конкретные меры по защите природы Байкала. Итоги экспедиции опубликуют в научных работах.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов