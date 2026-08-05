Ученые начали исследование подводной растительности Байкала спустя 50 лет

Сотрудники Байкальского музея СО РАН и водолазы начали исследование подводной растительности Байкала. Подобная оценка состояния дна озера не проводилась последние 50 лет.
Сейчас специалисты собирают образцы растений и проводят видеосъёмку на глубине. Задача учёных — выяснить, как изменился биоценоз озера за полвека и в каком состоянии находятся водоросли и другие донные организмы.
Исследователи фиксируют количественный и качественный состав растительности на разных участках. В приоритете — редкие виды, которые могут исчезнуть из-за климатических сдвигов или влияния человека.
|Предмет изучения
|Цель работы
|Донная растительность
|Оценка состояния экосистемы и биоценоза
|Редкие виды растений
|Анализ влияния климата и антропогенного фактора
|Подводная видеосъёмка
|Визуальная фиксация изменений на глубине
Данные помогут разработать конкретные меры по защите природы Байкала. Итоги экспедиции опубликуют в научных работах.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.