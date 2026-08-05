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В восточных районах Вологодской области зафиксирован средний класс пожарной опасности

Россия » Северо-Запад » Вологда

В восточных районах Вологодской области в лесах зафиксирован средний (III) класс пожарной опасности. Для раннего обнаружения возгораний самолеты Ан-2 Вологодской авиалесоохраны патрулируют территорию с воздуха.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

За текущий сезон в регионе произошло два лесных пожара общей площадью 2,4 гектара. Оба случая заметили летчики-наблюдатели. Пожарные быстро локализовали и потушили огонь, сообщили в министерстве лесного комплекса области.

Контроль за лесным фондом ведет Региональная диспетчерская служба (РДС). По поручению губернатора Георгия Филимонова штат службы расширили, а функционал сотрудников увеличили.

Специалисты РДС используют четыре способа мониторинга: данные из космоса, видеокамеры, авиацию и наземные обходы. В этом году внедрили дополнительные инструменты поиска.

"Внедрена система обнаружения людей в лесах — "Биллинг", акустическая система "Лесник". На территориях, не покрытых видеомониторингом, запущен мобильный аэростатный комплекс с видеокамерой", — сообщил министр лесного комплекса области Евгений Агулов.

В регионе действует особый противопожарный режим. На этот период увеличили штрафы за нарушение правил безопасности.

Категория нарушителя Размер штрафа, рублей
Граждане от 40 000 до 50 000
Должностные лица от 60 000 до 90 000
Юридические лица от 600 000 до 1 000 000

Большинство пожаров случается из-за неосторожности людей. Лесникам напоминают: нельзя поджигать траву, сжигать мусор, разводить костры или бросать непотушенные спички и окурки.

Защита лесов и снижение ущерба от пожаров входят в задачи нацпроекта "Экологическое благополучие".

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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