В восточных районах Вологодской области зафиксирован средний класс пожарной опасности

В восточных районах Вологодской области в лесах зафиксирован средний (III) класс пожарной опасности. Для раннего обнаружения возгораний самолеты Ан-2 Вологодской авиалесоохраны патрулируют территорию с воздуха.
За текущий сезон в регионе произошло два лесных пожара общей площадью 2,4 гектара. Оба случая заметили летчики-наблюдатели. Пожарные быстро локализовали и потушили огонь, сообщили в министерстве лесного комплекса области.
Контроль за лесным фондом ведет Региональная диспетчерская служба (РДС). По поручению губернатора Георгия Филимонова штат службы расширили, а функционал сотрудников увеличили.
Специалисты РДС используют четыре способа мониторинга: данные из космоса, видеокамеры, авиацию и наземные обходы. В этом году внедрили дополнительные инструменты поиска.
"Внедрена система обнаружения людей в лесах — "Биллинг", акустическая система "Лесник". На территориях, не покрытых видеомониторингом, запущен мобильный аэростатный комплекс с видеокамерой", — сообщил министр лесного комплекса области Евгений Агулов.
В регионе действует особый противопожарный режим. На этот период увеличили штрафы за нарушение правил безопасности.
|Категория нарушителя
|Размер штрафа, рублей
|Граждане
|от 40 000 до 50 000
|Должностные лица
|от 60 000 до 90 000
|Юридические лица
|от 600 000 до 1 000 000
Большинство пожаров случается из-за неосторожности людей. Лесникам напоминают: нельзя поджигать траву, сжигать мусор, разводить костры или бросать непотушенные спички и окурки.
Защита лесов и снижение ущерба от пожаров входят в задачи нацпроекта "Экологическое благополучие".
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.