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Амурский парк динозавров принял почти 35 тысяч гостей с начала лета

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

С начала лета Амурский динозаврий парк в Благовещенске посетили 34 850 человек. Данные приводит правительство Амурской области.

Тираннозавр рекс в лесу
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Тираннозавр рекс в лесу

По будням с 10:00 до 16:00 здесь проходят часовые экскурсии, в остальное время парк открыт для самостоятельного посещения. С июля запущен трёхчасовой тур выходного дня — совместно с палеонтологическим музеем и Домом российско-китайской дружбы (ДРКД). Участникам рассказывают о динозаврах, обитавших на территории Приамурья более 60 миллионов лет назад.

На территории парка создают две новые зоны: "След и фрагмент" и "Кожа динозавра".

Дом российско-китайской дружбы с начала года посетили почти 20 000 человек. С 15 августа по 15 сентября там пройдёт мультимедийная выставка известных художников. Ведутся переговоры с китайским уездом Сюнькэ о выставке из 40 работ — масла, каллиграфии, гохуа. Планируемое открытие — 1 октября.

Вскоре у ДРКД появится собственная сувенирная линейка: одежда, посуда, аксессуары.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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