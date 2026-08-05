Орловские аграрии могут получить субсидии на страхование урожая и скота

Аграрии Орловской области могут подать заявки на получение государственных субсидий для компенсации расходов на страхование урожая и скота. Департамент сельского хозяйства региона выделил на эти цели 161,8 миллиона рублей.

Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены Коричневая корова с рогами на цветущем туманном лугу

Подать документы можно в электронном виде через систему "Электронный бюджет" до 14 августа 2026 года. Средства направят на возмещение части страховых премий для тех, кто застраховал свои риски в компаниях с высоким рейтингом финансовой надежности (не ниже "ruA-" по шкале "Эксперт РА" или АКРА).

Условие Растениеводство Животноводство Объект страхования Все площади посевов или многолетних насаждений в области Все поголовье одного или нескольких видов скота Сроки заключения договора Не позже 15 дней после окончания сева Срок договора — не менее года Страховая сумма От 70% стоимости (от 35% до 50% при страховании от ЧС) Не менее 70% стоимости

Чтобы претендовать на выплаты, фермер или руководитель хозяйства не должен иметь задолженностей по налогам и сборам более чем на 30 тысяч рублей. Также исключаются компании в процессе банкротства, ликвидации, реорганизации, офшорные структуры и иностранные агенты.

Заявки будут обрабатывать в порядке очереди их поступления. Если общая сумма запросов превысит выделенный бюджет, выплаты могут пропорционально сократить для всех участников рейтинга.

Ответы на популярные вопросы

Как распределят деньги?

Департамент сельского хозяйства составит рейтинг заявителей по времени подачи документов. Победители получат выплаты в пределах имеющегося лимита в 161,8 млн рублей.

Где подать заявку?

Только в электронном виде через систему "Электронный бюджет".

"Результатами предоставления субсидий должны стать увеличение застрахованных площадей посадок и поголовья скота в Орловской области", — пояснили в Департаменте сельского хозяйства.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов