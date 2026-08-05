Дорога к музею Русенихинское городище получила новое асфальтовое покрытие

В Воскресенском округе отремонтировали участок дороги "Воскресенское — Русениха — Будилиха". Трасса теперь ведет непосредственно к деревне Русениха, где находится филиал Воскресенского музея — историко-археологический и природный музей "Русенихинское городище".

Фото: Telegram-канал "КРУДОР" by ., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт дороги в Красноярском крае

Работы прошли по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Обновили 4,2 км полотна, затратив на контракт 93,9 млн рублей. Ранее дорожники уже привели в порядок первые 8 км пути и мост через ручей.

Показатель Значение Протяженность текущего участка 4,2 км Стоимость работ 93,9 млн рублей Общий объем ремонта в округе более 200 км Количество бенефициаров свыше 15 тыс. жителей

Технологический цикл включал расчистку обочин от кустарника и мелколесья, их планировку и укрепление асфальтогранулятом. На дороге сняли старый слой покрытия, уложили выравнивающий слой и новый асфальт толщиной 4 см. В финале нанесли разметку со светоотражающими элементами.

"Оставшийся отрезок от Русенихи до Будилихи включен в предварительные планы по нацпроекту", — сообщил начальник отдела контроля за ремонтом и содержанием дорог ГКУ НО "ГУАД" Михаил Торопов.

Обновление дорожной сети в Воскресенском округе напрямую влияет на доступность культурных объектов и мобильность сельских жителей. Всего за время действия нацпроекта отремонтировали свыше 200 км путей, включая работы, запланированные на 2026 год.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова