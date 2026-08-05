Дорога к музею Русенихинское городище получила новое асфальтовое покрытие

В Воскресенском округе отремонтировали участок дороги "Воскресенское — Русениха — Будилиха". Трасса теперь ведет непосредственно к деревне Русениха, где находится филиал Воскресенского музея — историко-археологический и природный музей "Русенихинское городище".
Работы прошли по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Обновили 4,2 км полотна, затратив на контракт 93,9 млн рублей. Ранее дорожники уже привели в порядок первые 8 км пути и мост через ручей.
|Показатель
|Значение
|Протяженность текущего участка
|4,2 км
|Стоимость работ
|93,9 млн рублей
|Общий объем ремонта в округе
|более 200 км
|Количество бенефициаров
|свыше 15 тыс. жителей
Технологический цикл включал расчистку обочин от кустарника и мелколесья, их планировку и укрепление асфальтогранулятом. На дороге сняли старый слой покрытия, уложили выравнивающий слой и новый асфальт толщиной 4 см. В финале нанесли разметку со светоотражающими элементами.
"Оставшийся отрезок от Русенихи до Будилихи включен в предварительные планы по нацпроекту", — сообщил начальник отдела контроля за ремонтом и содержанием дорог ГКУ НО "ГУАД" Михаил Торопов.
Обновление дорожной сети в Воскресенском округе напрямую влияет на доступность культурных объектов и мобильность сельских жителей. Всего за время действия нацпроекта отремонтировали свыше 200 км путей, включая работы, запланированные на 2026 год.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.