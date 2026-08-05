Капибара Веня переехал в Оренбургский океанариум

В Оренбургский океанариум переехала капибара. Полуторагодовалый самец по имени Веня прибыл в регион 2 августа и уже осваивается в специально оборудованном вольере с большим водоёмом. Животное доставлено самолётом под контролем Россельхознадзора, ветеринарная проверка подтвердила полное здоровье нового жильца.

Фото: Own work by Wilfredo Rafael Rodriguez Hernandez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капибара

Транспортировка прошла не без нюансов: первая попытка отправки из Москвы задержалась из-за несоответствия тары требованиям надёжности. Капибары — животные сильные и любопытные, несмотря на спокойный характер, поэтому для перелёта пришлось изготовить дополнительно укреплённый контейнер. Во второй раз "поездка" прошла благополучно.

Новый вольер и особенности вида

В Оренбургском океанариуме для Вени построили просторный вольер с крупным водоёмом. Капибары ведут полуводный образ жизни и проводят в воде до 90% времени — они отлично плавают и способны находиться под водой до пяти минут. Частичные перепонки между пальцами обеспечивают уверенное передвижение в водной среде.

Капибара — крупнейший грызун планеты, взрослые особи достигают 66 килограммов веса. Эти животные не молчаливы: их репертуар включает свист, щебет, ворчание, мурлыканье и звуки, напоминающие лай. Веня активно знакомится с сотрудниками океанариума, в ближайшее время для него планируют подобрать пару.

Расширение коллекции

Посетители смогут увидеть капибару после открытия океанариума в Мегамолле "Мармелад". Прибытие Вени стало вторым знаковым пополнением коллекции за короткий срок. Ранее в океанариум переехали три варана Сальватора: самец Гуру и самки Флора и Мира. Уже через два дня после переезда одна из самок отложила яйца.