Рязанская область установила нормы расходов на питание и жильё для пострадавших от терактов

Правительство Рязанской области утвердило порядок временного размещения и питания людей, пострадавших от террористических актов. Соответствующее постановление опубликовано в "Рязанских ведомостях".
Документ регламентирует работу пунктов временного размещения (ПВР) на территории области. Пострадавшие могут находиться в них на протяжении необходимого срока, но не дольше шести месяцев.
Норма расходов на одного человека установлена в размере 1328 рублей в сутки. Из них 913 рублей направлены на оплату размещения, 415 рублей — на питание.
Постановление вступает в силу 4 августа 2026 года. Его нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 15 мая 2026 года.
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