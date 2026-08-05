Сумма ипотечных кредитов в Тюменской области и округах выросла в 1,5 раза

Жители Тюменской области и северных округов (ХМАО и ЯНАО) за первое полугодие оформили более 21 тысячи ипотечных кредитов. Общая сумма займов составила 89 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатели прошлого года.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Умная ипотека

Распределение кредитов по территориям

По объему выдач и размеру кредитного портфеля Тюменская область вместе с автономными округами занимает четвертое место в России. Больше всего займов оформили жители Югры.

Регион Количество кредитов Сумма (млрд руб.) ХМАО 9 000 39 Тюменская область 8 000 33 ЯНАО 4 000 17

Причины роста и ставки

Спрос на жилье вырос из-за ожиданий изменений в программе "Семейная ипотека" и постепенного снижения ставок. Основную часть займов выдают по государственным льготным программам, где государство компенсирует банкам часть процентов.

В июне средние ставки по кредитам распределились так:

юг Тюменской области — 8,3% годовых;

Ямал — 8,6% годовых;

Югра — 8,8% годовых.

Общий объем задолженности

Совокупный долг жителей региона по ипотеке к началу июля превысил 950 млрд рублей. За год сумма задолженности увеличилась на 10%.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов