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Сумма ипотечных кредитов в Тюменской области и округах выросла в 1,5 раза

Россия » Урал » Тюмень

Жители Тюменской области и северных округов (ХМАО и ЯНАО) за первое полугодие оформили более 21 тысячи ипотечных кредитов. Общая сумма займов составила 89 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатели прошлого года.

Умная ипотека
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Умная ипотека

Распределение кредитов по территориям

По объему выдач и размеру кредитного портфеля Тюменская область вместе с автономными округами занимает четвертое место в России. Больше всего займов оформили жители Югры.

Регион Количество кредитов Сумма (млрд руб.)
ХМАО 9 000 39
Тюменская область 8 000 33
ЯНАО 4 000 17

Причины роста и ставки

Спрос на жилье вырос из-за ожиданий изменений в программе "Семейная ипотека" и постепенного снижения ставок. Основную часть займов выдают по государственным льготным программам, где государство компенсирует банкам часть процентов.

В июне средние ставки по кредитам распределились так:

  • юг Тюменской области — 8,3% годовых;
  • Ямал — 8,6% годовых;
  • Югра — 8,8% годовых.

Общий объем задолженности

Совокупный долг жителей региона по ипотеке к началу июля превысил 950 млрд рублей. За год сумма задолженности увеличилась на 10%.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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