Сумма ипотечных кредитов в Тюменской области и округах выросла в 1,5 раза

Жители Тюменской области и северных округов (ХМАО и ЯНАО) за первое полугодие оформили более 21 тысячи ипотечных кредитов. Общая сумма займов составила 89 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатели прошлого года.
По объему выдач и размеру кредитного портфеля Тюменская область вместе с автономными округами занимает четвертое место в России. Больше всего займов оформили жители Югры.
|Регион
|Количество кредитов
|Сумма (млрд руб.)
|ХМАО
|9 000
|39
|Тюменская область
|8 000
|33
|ЯНАО
|4 000
|17
Спрос на жилье вырос из-за ожиданий изменений в программе "Семейная ипотека" и постепенного снижения ставок. Основную часть займов выдают по государственным льготным программам, где государство компенсирует банкам часть процентов.
В июне средние ставки по кредитам распределились так:
Совокупный долг жителей региона по ипотеке к началу июля превысил 950 млрд рублей. За год сумма задолженности увеличилась на 10%.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.