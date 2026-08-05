Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Карта жителя Нижегородской области стала универсальным ключом к городским сервисам
Новая точка на карте отдыха: Вьетнам заменяет часть привычных маршрутов и ждет миллион россиян
Чужой кредит на ваше имя: как мошенники крадут деньги и что делать, чтобы спасти себя
Золотовалютные резервы Белоруссии выросли до 14,193 млрд долларов
Дорога к музею Русенихинское городище получила новое асфальтовое покрытие
Капибара Веня переехал в Оренбургский океанариум
Рязанская область установила нормы расходов на питание и жильё для пострадавших от терактов
Сумма ипотечных кредитов в Тюменской области и округах выросла в 1,5 раза
Птицеводческая фирма на Кубани выплатит 36,6 млн рублей за загрязнение почвы

В Хабаровском крае внедрили технологию разблокировки мышц для реабилитации после инсульта

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Хабаровской краевой больнице имени Владимирцева начали применять метод точечного введения препаратов для борьбы со спастичностью после инсульта. Технология позволяет разблокировать скованные мышцы и вернуть пациентам способность двигаться самостоятельно.

Инсульт
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инсульт

Спастичность превращает простые бытовые действия в проблему: из-за избыточного напряжения суставы теряют подвижность, а каждое движение вызывает боль. Человеку становится трудно ходить, одеваться или просто держать вещи в руках.

Теперь врачи вводят препарат непосредственно в мышцу, используя УЗИ-контроль. Это позволяет точно видеть глубину залегания ткани и обходить соседние органы, что исключает ошибки при манипуляции.

"Для пациента это главное "окно возможностей". Боль уходит, скованность пропадает, и человек может максимально активно заниматься своим восстановлением: заново учиться двигать руками и ногами, укреплять мышцы. Именно за эти месяцы закладывается основа для возвращения к самостоятельной жизни", — пояснил главный врач краевой больницы Александр Калашников.

Показатель Значение
Количество пациентов, уже прошедших процедуру 45 человек
Срок действия одной процедуры 4-6 месяцев
Среднее число пациентов на реабилитации в год около 400 человек

Решение о процедуре принимает невролог после осмотра. Врач определяет, какие именно мышцы требуют коррекции, и составляет индивидуальный план. После инъекции пациент остается под наблюдением специалистов.

Почему это важно для региона

Для жителей Хабаровского края доступ к такой реабилитации в краевом центре снижает необходимость искать специализированную помощь в других регионах или за рубежом. Специфика восстановления после инсульта требует плотного графика занятий, и четырех-шестимесячный период "легкости" в мышцах позволяет максимально использовать ресурсы местной медицинской базы.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Авиация
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Домашние животные
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Садоводство, цветоводство
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Золотовалютные резервы Белоруссии выросли до 14,193 млрд долларов
Дорога к музею Русенихинское городище получила новое асфальтовое покрытие
Капибара Веня переехал в Оренбургский океанариум
Рязанская область установила нормы расходов на питание и жильё для пострадавших от терактов
В Хабаровском крае внедрили технологию разблокировки мышц для реабилитации после инсульта
Сумма ипотечных кредитов в Тюменской области и округах выросла в 1,5 раза
Птицеводческая фирма на Кубани выплатит 36,6 млн рублей за загрязнение почвы
В "кинополях" подтвердили роман Бондарчука и Исаковой: что известно об их отношениях
В Башкортостане разъяснили правила предоставления удлиненного отпуска разным категориям трудящихся
СФР Курской области назначил максимальное единое пособие более 26 тысячам детей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.