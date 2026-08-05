В Хабаровском крае внедрили технологию разблокировки мышц для реабилитации после инсульта

В Хабаровской краевой больнице имени Владимирцева начали применять метод точечного введения препаратов для борьбы со спастичностью после инсульта. Технология позволяет разблокировать скованные мышцы и вернуть пациентам способность двигаться самостоятельно.
Спастичность превращает простые бытовые действия в проблему: из-за избыточного напряжения суставы теряют подвижность, а каждое движение вызывает боль. Человеку становится трудно ходить, одеваться или просто держать вещи в руках.
Теперь врачи вводят препарат непосредственно в мышцу, используя УЗИ-контроль. Это позволяет точно видеть глубину залегания ткани и обходить соседние органы, что исключает ошибки при манипуляции.
"Для пациента это главное "окно возможностей". Боль уходит, скованность пропадает, и человек может максимально активно заниматься своим восстановлением: заново учиться двигать руками и ногами, укреплять мышцы. Именно за эти месяцы закладывается основа для возвращения к самостоятельной жизни", — пояснил главный врач краевой больницы Александр Калашников.
|Показатель
|Значение
|Количество пациентов, уже прошедших процедуру
|45 человек
|Срок действия одной процедуры
|4-6 месяцев
|Среднее число пациентов на реабилитации в год
|около 400 человек
Решение о процедуре принимает невролог после осмотра. Врач определяет, какие именно мышцы требуют коррекции, и составляет индивидуальный план. После инъекции пациент остается под наблюдением специалистов.
Для жителей Хабаровского края доступ к такой реабилитации в краевом центре снижает необходимость искать специализированную помощь в других регионах или за рубежом. Специфика восстановления после инсульта требует плотного графика занятий, и четырех-шестимесячный период "легкости" в мышцах позволяет максимально использовать ресурсы местной медицинской базы.
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