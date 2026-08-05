Птицеводческая фирма на Кубани выплатит 36,6 млн рублей за загрязнение почвы

Приморский районный суд Новороссийска взыскал с птицеводческой фирмы в станице Раевская 36,6 миллиона рублей за загрязнение почвы. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Птичник с курами

На участке площадью почти 15 тысяч квадратных метров специалисты ведомства обнаружили открытое скопление отходов птицеводческого производства. Лабораторные пробы грунта подтвердили превышение допустимых норм загрязнения. На основании методик Минприроды России сумма экологического ущерба рассчитана в 36,6 миллиона рублей.

Нарушителю направили требование о добровольном возмещении вреда, но компания его проигнорировала. После этого Росприроднадзор обратился в суд. Приморский районный суд полностью поддержал претензии ведомства и обязал предприятие выплатить полную сумму.

Случай в Раевской станице — не единичный на Кубани. Ранее стало известно, что в Кущёвском районе директора завода судят за невосстановление плодородия почвы на площади 2,9 гектара. Регион делает ставку на сохранение чернозёмов, а судебная практика по взысканию ущерба с загрязнителей постепенно нарабатывается.

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