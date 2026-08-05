СФР Курской области назначил максимальное единое пособие более 26 тысячам детей

С начала года Социальный фонд в Курской области выделил более 4,2 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Максимальную выплату по единому пособию — 15 983 рубля — сейчас получают родители более 26 тысяч детей.
Сумма пособия зависит от доходов семьи и имущества. Базовая выплата составляет 50% от детского прожиточного минимума. Если среднедушевой доход семьи остается ниже нормы, сумму увеличивают до 75% или 100%.
"Такая прогрессивная шкала позволяет адресно помогать тем, кто в этом больше всего нуждается", — пояснила глава регионального отделения СФР Жанна Демьяненко.
Пособие доступно гражданам РФ, постоянно проживающим в стране. При определении нуждаемости фонд анализирует доходы семьи за год (без учета месяца, предшествующего подаче заявления) и имеющееся имущество. У родителей должен быть официальный доход или уважительная причина его отсутствия.
Для жителей приграничных территорий предусмотрено исключение: выплаты, назначенные из-за потери жилья или имущества, при расчете пособия не учитываются. Эти средства не влияют на право получать господдержку.
Порядок назначения выплат стал строже в двух аспектах.
|Показатель
|Значение / Условие
|Общая сумма выплат в регионе с начала года
|4,2 млрд рублей
|Максимальный размер единого пособия
|15 983 рубля
|Количество детей, получающих максимум
|более 26 тысяч
По всем вопросам работает бесплатная горячая линия Соцфонда: 8-800-100-00-01. Контакт-центр принимает звонки по будням с 9:00 до 18:00.
Нет, компенсации за потерю жилья или имущества в Курской области не учитываются при расчете нуждаемости семьи.
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