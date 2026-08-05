СФР Курской области назначил максимальное единое пособие более 26 тысячам детей

С начала года Социальный фонд в Курской области выделил более 4,2 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Максимальную выплату по единому пособию — 15 983 рубля — сейчас получают родители более 26 тысяч детей.

Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены Мать держит на руках заснувшего ребенка на веранде вечером

Сумма пособия зависит от доходов семьи и имущества. Базовая выплата составляет 50% от детского прожиточного минимума. Если среднедушевой доход семьи остается ниже нормы, сумму увеличивают до 75% или 100%.

"Такая прогрессивная шкала позволяет адресно помогать тем, кто в этом больше всего нуждается", — пояснила глава регионального отделения СФР Жанна Демьяненко.

Условия получения и расчет

Пособие доступно гражданам РФ, постоянно проживающим в стране. При определении нуждаемости фонд анализирует доходы семьи за год (без учета месяца, предшествующего подаче заявления) и имеющееся имущество. У родителей должен быть официальный доход или уважительная причина его отсутствия.

Для жителей приграничных территорий предусмотрено исключение: выплаты, назначенные из-за потери жилья или имущества, при расчете пособия не учитываются. Эти средства не влияют на право получать господдержку.

Новые правила с 21 июля

Порядок назначения выплат стал строже в двух аспектах.

Уход за нетрудоспособными. Если отсутствие дохода объясняется уходом за инвалидом или пожилым человеком, теперь нужно подтвердить родство. Пособие одобрят, если человек ухаживает за супругами, родителями, детьми, бабушками, дедушками, внуками или братьями и сестрами.

Если отсутствие дохода объясняется уходом за инвалидом или пожилым человеком, теперь нужно подтвердить родство. Пособие одобрят, если человек ухаживает за супругами, родителями, детьми, бабушками, дедушками, внуками или братьями и сестрами. Место жительства. Если заявление подается по месту фактического проживания, а не по прописке, этот факт проверят в обязательном порядке.

Показатель Значение / Условие Общая сумма выплат в регионе с начала года 4,2 млрд рублей Максимальный размер единого пособия 15 983 рубля Количество детей, получающих максимум более 26 тысяч

Ответы на популярные вопросы

Где получить помощь в оформлении?

По всем вопросам работает бесплатная горячая линия Соцфонда: 8-800-100-00-01. Контакт-центр принимает звонки по будням с 9:00 до 18:00.

Влияют ли выплаты по потере имущества на пособие?

Нет, компенсации за потерю жилья или имущества в Курской области не учитываются при расчете нуждаемости семьи.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов