В Башкортостане разъяснили правила предоставления удлиненного отпуска разным категориям трудящихся

Гострудинспекция Башкортостана разъяснила правила денежной компенсации за дни удлиненного отпуска, превышающие нормативные 28 календарных дней. Об этом сообщила заместитель руководителя ведомства в республике Оксана Ванскова.

Фото: unsplash.com by Eminent Luggage is licensed under Free to use under the Unsplash License Девушка с чемоданом

Удлиненный отпуск — это не дополнительный, а основной отпуск с увеличенной продолжительностью. Он устанавливается Трудовым кодексом для определённых категорий работников с учётом специфики их труда, условий работы или возраста.

Кто получает удлиненный отпуск

Продолжительность базового отпуска для привилегированных категорий варьируется в зависимости от должности, стажа и условий труда. Основные группы и нормативы приведены в таблице.

Категория работников Продолжительность отпуска (календарных дней) Педагогические работники 42 или 56 дней (в зависимости от должности, типа учебного заведения и условий работы) Работники до 18 лет 31 день Инвалиды 30 дней Пилоты, медицинские работники, военные, сотрудники силовых структур, госслужащие Определяется отдельными нормативными актами с учётом должности, стажа и условий службы

Компенсация за дни свыше 28

Часть удлиненного отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией по письменному заявлению работника. Работодатель не вправе навязывать такую замену — решение принимает сотрудник.

Однако закон устанавливает жёсткие исключения. Заменить дни отдыха на выплату нельзя для трёх категорий:

беременных женщин;

несовершеннолетних работников;

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Для этих групп удлиненный отпуск должен предоставляться исключительно в натуре — во времени. Любая попытка компенсировать его деньгами будет нарушением трудового законодательства.

"Удлиненный отпуск — это гарантия восстановления трудоспособности для людей, чей труд связан с особыми нагрузками или рисками. Замена части дней компенсацией допустима только там, где это не ставит под угрозу здоровье работника", — пояснила Оксана Ванскова.