В Башкортостане разъяснили правила предоставления удлиненного отпуска разным категориям трудящихся

Гострудинспекция Башкортостана разъяснила правила денежной компенсации за дни удлиненного отпуска, превышающие нормативные 28 календарных дней. Об этом сообщила заместитель руководителя ведомства в республике Оксана Ванскова.
Удлиненный отпуск — это не дополнительный, а основной отпуск с увеличенной продолжительностью. Он устанавливается Трудовым кодексом для определённых категорий работников с учётом специфики их труда, условий работы или возраста.
Продолжительность базового отпуска для привилегированных категорий варьируется в зависимости от должности, стажа и условий труда. Основные группы и нормативы приведены в таблице.
|Категория работников
|Продолжительность отпуска (календарных дней)
|Педагогические работники
|42 или 56 дней (в зависимости от должности, типа учебного заведения и условий работы)
|Работники до 18 лет
|31 день
|Инвалиды
|30 дней
|Пилоты, медицинские работники, военные, сотрудники силовых структур, госслужащие
|Определяется отдельными нормативными актами с учётом должности, стажа и условий службы
Часть удлиненного отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией по письменному заявлению работника. Работодатель не вправе навязывать такую замену — решение принимает сотрудник.
Однако закон устанавливает жёсткие исключения. Заменить дни отдыха на выплату нельзя для трёх категорий:
Для этих групп удлиненный отпуск должен предоставляться исключительно в натуре — во времени. Любая попытка компенсировать его деньгами будет нарушением трудового законодательства.
"Удлиненный отпуск — это гарантия восстановления трудоспособности для людей, чей труд связан с особыми нагрузками или рисками. Замена части дней компенсацией допустима только там, где это не ставит под угрозу здоровье работника", — пояснила Оксана Ванскова.
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