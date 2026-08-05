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В Башкортостане разъяснили правила предоставления удлиненного отпуска разным категориям трудящихся

Россия » Поволжье » Уфа

Гострудинспекция Башкортостана разъяснила правила денежной компенсации за дни удлиненного отпуска, превышающие нормативные 28 календарных дней. Об этом сообщила заместитель руководителя ведомства в республике Оксана Ванскова.

Девушка с чемоданом
Фото: unsplash.com by Eminent Luggage is licensed under Free to use under the Unsplash License
Девушка с чемоданом

Удлиненный отпуск — это не дополнительный, а основной отпуск с увеличенной продолжительностью. Он устанавливается Трудовым кодексом для определённых категорий работников с учётом специфики их труда, условий работы или возраста.

Кто получает удлиненный отпуск

Продолжительность базового отпуска для привилегированных категорий варьируется в зависимости от должности, стажа и условий труда. Основные группы и нормативы приведены в таблице.

Категория работников Продолжительность отпуска (календарных дней)
Педагогические работники 42 или 56 дней (в зависимости от должности, типа учебного заведения и условий работы)
Работники до 18 лет 31 день
Инвалиды 30 дней
Пилоты, медицинские работники, военные, сотрудники силовых структур, госслужащие Определяется отдельными нормативными актами с учётом должности, стажа и условий службы

Компенсация за дни свыше 28

Часть удлиненного отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией по письменному заявлению работника. Работодатель не вправе навязывать такую замену — решение принимает сотрудник.

Однако закон устанавливает жёсткие исключения. Заменить дни отдыха на выплату нельзя для трёх категорий:

  • беременных женщин;
  • несовершеннолетних работников;
  • работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Для этих групп удлиненный отпуск должен предоставляться исключительно в натуре — во времени. Любая попытка компенсировать его деньгами будет нарушением трудового законодательства.

"Удлиненный отпуск — это гарантия восстановления трудоспособности для людей, чей труд связан с особыми нагрузками или рисками. Замена части дней компенсацией допустима только там, где это не ставит под угрозу здоровье работника", — пояснила Оксана Ванскова.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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