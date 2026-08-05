Вологодская область развивает сеть служб ранней помощи и семейной медиации

Руководители детских учреждений из разных регионов собрались в Череповце на стратегической сессии "Семьесбережение для практиков". Участники обсуждают, как перепрофилировать детские организации, чтобы предотвратить социальное сиротство и помочь детям остаться в семьях. Мероприятие проходит по поручению омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Фото: freepik is licensed under public domain Родители у психолога

В течение двух дней специалисты из Москвы, Алтайского края, Новгородской и Вологодской областей обмениваются опытом и ищут способы поддержки родителей в сложных жизненных ситуациях. Для обычного жителя региона это означает, что помощь станет доступнее, а система соцзащиты будет работать на опережение, не доводя до изъятия детей из семей.

"В Вологодской области мы продолжаем планомерно менять систему государственной поддержки. Делаем ее полноценным инструментом помощи семьям с детьми. Реализуем более 50 проектов по поддержке ребенка в семье", — отметил министр труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов.

Инфраструктура поддержки на Вологодчине

Сейчас в регионе работает разветвленная сеть служб, которые помогают родителям справиться с кризисом и вернуть права на детей. Чтобы упростить получение услуг, часть центров переходит на принцип "одного окна".

Тип службы / объекта Количество / Охват Службы ранней помощи (соцзащита, медицина, образование) более 100 Группы кратковременного и дневного пребывания 35 Службы экстренного реагирования и сопровождения 26 Службы восстановления прав на детей и семейной медиации по 15 каждой Семейные МФЦ и Центр поддержки участников СВО обслужили более 11 тыс. семей

Дополнительно в регионе открыли пункты проката детских вещей первой необходимости и запустили службу "социальных нянь", что позволяет снизить финансовую нагрузку на многодетных и малообеспеченных родителей.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова